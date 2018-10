Adina Florea, la CSM: Cele două cadidaturi nu pot fi confundate, rămâne candidatura pentru DNA

Adina Florea a declarat, vineri, în cadrul interviului susţinut la CSM pentru funcţia de procuror la Secţia de investigare a magistraţilor, că această candidatură nu are nicio legătură cu cea pentru funcţia de procuror şef al DNA.



"Candidatura mea pentru demnitatea de procuror şef al DNA rămâne. Sunt în cursul unei proceduri. Cred în această candidatură. Mi-am depus-o pentru că am credinţa că pot să aduc un plus la DNA, să-şi aducă la îndeplinire obiectivele pe care le are în lupta împotriva corupţiei, dar candidatura pe care mi-am depus-o pentru această funcţie (DNA, n.r.) nu are nicio legătură cu candidatura pentru această Secţie. Această candidatură este de procuror de execuţie, ceea ce înseamnă că îmi doresc să instrumentez dosare, aşa cum am făcut la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi aşa cum fac acum la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Prin urmare, nu pot fi confundate cele două candidaturi", a spus Adina Florea.



Răspunzând unor întrebări ale membrilor comisiei din CSM, Adina Florea a explicat că infracţiunile de corupţie trebuie dovedite printr-un material probator extrem de riguros, iar erorile judiciare nu pot fi scuzate.



"Sunt primul om care spune că este necesară o ripostă extrem de fermă împotriva infracţiunilor de corupţie, dar tot eu sunt aceea care spune că infracţiunile de corupţie trebuie dovedite printr-un material probator extrem de riguros administrat (...). Erorile judiciare nu pot fi scuzate de niciunul dintre demersurile sau ţelurile pe care ni le propunem. Erorile judiciare trebuie foarte bine analizate şi nu ar trebui să se mai repete şi, de ce nu, dacă acele erori judiciare au creat pagube, să antamăm cumva răspunderea celor care au produs acele erori judiciare. În niciun caz, erorile judiciare nu pot scuza un anumit demers, indiferent cât de important este acel demers. Lupta anticorupţie rămâne unul dintre cele mai importante demersuri în societate", a afirmat Adina Florea.



Adina Florea, propusă de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, şi-a depus candidatura şi pentru funcţia de procuror în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.



Secţia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ propunerii ministrului Justiţiei în cazul Adinei Florea, propunerea fiind acum la Preşedinţie, în analiza şefului statului. AGERPRES