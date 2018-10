Adina Florea nu se hazardează să facă comentarii cu privire la legile Justiţiei

Procurorul Adina Florea, propusă la funcţia de şef al DNA, nu a dorit să îşi exprime, luni, opinia cu privire la modificarea legilor Justiţiei, precizând că va "aştepta" aceste modificări.



"Din punctul meu de vedere, ca procuror, aceste comentarii ar fi hazardate. Eu aş prefera să nu mă hazardez şi să nu fac astfel de comentarii cu privire la legile Justiţiei. Cred că rolul procurorului este de a aplica legea şi nu neapărat de a comenta legea, şi prin urmare voi aştepta (...) aceste modificări ale legilor Justiţiei şi, în măsura în care aceste modificări nu vor aduce beneficii pentru corpul procurorilor, cu certitudine vor exista pârghiile legale pentru ca aceste neajunsuri să fie puse în acord cu legea", a declarat Adina Florea, răspunzând unei întrebări adresate de vicepreşedintele CSM Codruţ Olaru.



De altfel, el i-a pus mai multe întrebări procurorului Adina Florea. "V-aş ruga să faceţi o evaluare succintă a plusurilor şi minusurilor, fără să intrăm în detalii, ale legilor Justiţiei, în ansamblul lor, (...) cu o particularitate: cum vedeţi necesitatea, funcţionarea, perspectiva viitoarei Secţii de combatere a infracţiunilor în justiţie, cu atât mai mult cu cât în cazul DNA există un astfel de serviciu, care până într-un punct cred că are o competenţă similară", a spus Olaru.



Adina Florea a arătat că, din punctul său de vedere, această secţie care se va organiza în cadrul PÎCCJ este un plus, deoarece în felul acesta se va asigura posibilitatea realizării unei activităţi de urmărire penală de calitate, o activitate de urmărire penală riguroasă, care să respecte legalitatea şi imparţialitatea.



"Aş putea să vă dau exemple din practică - magistraţi care au fost achitaţi de către Direcţia Naţională Anticorupţie au fost audiaţi de către ofiţeri de poliţie judiciară. Nu pun la îndoială sau nu minimalizez activitatea ofiţerilor sau agenţilor de poliţie judiciară, dar consider că este necesar şi este mult mai important ca un magistrat, în audierea la care este supus, să fie audiat tot de către un magistrat", a arătat Florea.



Ea a precizat că nu a semnat petiţia iniţiată de mai mulţi procurori ca răspuns la propunerea de modificare a legilor Justiţiei deoarece a fost una electronică, dar "cei care au semnat-o nu înseamnă că au făcut neapărat o greşeală".



Adina Florea, propunerea ministrului Justiţiei pentru ocuparea funcţiei de procuror şef al DNA, susţine luni interviul în faţa Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va da un aviz consultativ. AGERPRES