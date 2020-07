Afaceristul Sorin Strutinsky CONDAMNAT la 10 ani și 8 luni închisoare cu executare

Omul de afaceri Sorin Strutinsky a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la 10 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru fapte de corupție, sentința fiind definitivă. Dosarul datează din 2015.

Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat apelul lui Sorin Strutinsky împotriva sentinței Tribunalului Constanța din decembrie 2017 și a majorat toate pedepsele aplicate acestuia.

Astfel, pedeapsa pentru trafic de influență în formă continuată, a fost majorată de la 2 ani la 4 ani închisoare, cea pentru instigare la fals în înscrisuri sub semnatură privată, în formă continuată, de la 1 an la 1 an și 6 luni închisoare iar cea pentru instigare la spălare de bani de la 3 ani închisoare la 4 ani închisoare.

De asemenea, instanța a dispus și majorarea altor pedepse și a contopit pedepsele principale aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare. La aceasta s-a adăugat un spor de 6 ani și 8 luni închisoare, urmând ca, în final, Sorin Strutinsky să execute pedeapsa rezultantă de 10 ani și 8 luni închisoare în regim de detenție.

Curtea de Apel Constanța a mai dispus confiscarea specială a sumei totale de aproape 1,9 milioane de lei de la omul de afaceri.

Sentința instanței este definitivă.

Procurorii DNA l-au acuzat în februarie 2015 pe omul de afaceri Sorin Strutinsky că în perioada 2009-2013 a pretins şi primit sume de bani, de la reprezentantul unei societăţi comerciale care avea contracte de executare lucrări cu Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa.

În schimb, acesta a promis că îşi va exercita influenţa asupra funcţionarilor instituţiilor respective, astfel încât societatea denunţătorului să îşi primească banii stipulaţi în contractele respective.

Banii au fost primiţi în contul unor societăţi comerciale indicate de Strutinsky, iar pentru justificarea acestor transferuri, omul de afaceri a determinat reprezentanţii societăţilor să falsifice mai multe contracte care sa ateste operaţiuni cu caracter fictiv.

„În perioada 2009 – 2012, Sorin Strutinsky a primit suma totală de 1,28 milioane de lei (…)”, arată procurorii DNA.

În cursul anului 2013, omul de afaceri a pretins suma de aproximativ 1,6 milioane de euro, reprezentând un procent de 6% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de către societatea denunţătorului, în temeiul unui contract încheiat cu Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa.

Acesta a primit, în numerar, suma de 135.000 lei.

