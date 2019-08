Alexandru Cumpănaşu a depus o plângere la Parchetul General, după ce a primit ameninţări

Captura Antena 3

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, a depus luni la Parchetul General o plângere penală în legătură cu ameninţările pe care le-ar fi primit în ultima perioadă.



"Astăzi mă voi afla la Parchetul General pentru a adăuga informaţii care să ajute procurorii să facă lumină în cazul Alexandrei, dar şi cu privire la alte persoane care mi-au adus la cunoştinţă infracţiuni similare comise asupra altor fete. Cu această ocazie, voi depune plângere penală şi pentru ameninţările primite la adresa mea în ultima perioadă", a anunţat Cumpănaşu pe Facebook.



După întâlnirea cu procurorii, Cumpănaşu le-a spus jurnaliştilor că nu vrea să dezvolte acest subiect, pentru a nu da posibilitatea celor care l-au ameninţat "să-şi acopere urmele".



"Am depus plângere la Parchet. Am informaţii despre aceste ameninţări, le-am adus la Parchet (...) Sunt şi mesaje text şi apeluri. Mai multe de atât ce vor oamenii ăştia? Nu o să dezvolt subiectul acesta, pentru că este un subiect care ţine strict de ce am depus la Parchet şi ei trebuie să investigheze împreună cu structurile specializate. Nu o să le spun acum celor care cu făcut-o ca să îşi acopere urmele. Eu vreau să fie prinşi, nu să fie eliberaţi, cum s-a întâmplat la şantajul mamei Alexandrei (...). Pentru mine este frustrant astăzi să nu ştiu adevărul. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu reţeaua din jurul lui Dincă", a declarat Cumpănaşu.



El a mai spus că părinţii Alexandrei sunt într-o situaţie din ce în ce mai grea, pentru că "incertitudinea te omoară".



Remus Rădoi, patronul unor firme de pază din Caracal, despre care presa susţine că este şeful unui clan din Caracal, a fost audiat luni la sediul DIICOT, în dosarul uciderii celor două adolescente de către Gheorghe Dincă.



Acesta a declarat că a fost întrebat de procurori despre cazul de la Caracal, însă nu a avut ce date să furnizeze anchetatorilor.



De asemenea, Remus Rădoi a spus că nu îl cunoaşte pe Gheorghe Dincă.



Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, în jurul orei 12,00, atunci când a surprins-o cu telefonul în mână sunând la 112, şi ulterior i-a incinerat corpul. Expertiza INML a stabilit că fragmentele osoase găsite în locuinţa lui Dincă aparţin Alexandrei.



De asemenea, el susţine că a ucis-o şi pe cea de a doua fată, Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie. Dincă susţine că a incinerat corpul Luizei, iar fragmentele osoase le-a aruncat lângă o pădure, însă expertiza INML nu a putut stabili un profil ADN. AGERPRES