Alexandru Cumpănașu va depune plângere penală la Parchetul General împotriva INML

Captura Antena 3

Alexandru Cumpănașu susține că va depune o plângere penală împotriva INML, după ce raportul Corpului de Control al ministerului Sănătății cu privire la acest caz a fost făcut public.

”Este un raport tipic administrativ. Dar din punctul meu de vedere conține sufieciente elemente care să mă pună pe gânduri. L-am citit de trei ori și pot să vă spun câteva aspecte:

1. Nu aveau niciun fel de competențe de a comunica public date despre ceea ce au făcut în cadrul INML. Cu toate acestea au comunicat dând informații false și intoxicând o mare parte din mass-media cu privire la rezultatele pe care știți că le-am contestat.

2. Faptul că în regulamentul lor că nu au pus de a comunica public. Este un lucru grav și am înțeles că și ministerul Sănătății a sesizat acest lucru. În același timp am observat cronologia pe care am văzut-o cu privire la aceste expertize pe care le-au realizat. Mă pune pe gânduri: ori minte Parchetul, ori mint ei, dar măcăr ei au venit cu un document oficial, de la Parchet încă aștept. Familia, noi, nu am fost informați de nimeni. Adică acest document, devoalează un lucru foarte grav. Dacă DIICOT nu a informat familia cu privire la ce s-a greșit e foarte grav.

Pe baza acestui raport, voi solicita în mod foarte clar, luni, Parchetul General, demararea unei anchete penale cu privire la această comunicare de informații false. S-au scurs informații”, a spus Alexandru Cumpănașu.

Antena3