Ancheta cu privire la incendiul din sectorul 5 este desfăşurată de Serviciul de Investigaţii Criminale

Cercetările cu privire la incendiul din sectorul 5 sunt desfăşurate de Serviciul Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei sector 5 sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, se arată într-o informare a Poliţiei Capitalei.



Cinci persoane au primit primul ajutor, două fiind transportate la spital, în urma unui incendiu care a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la o locuinţă situată pe strada Iordache Năstase din Capitală, flăcările extinzându-se la un bloc învecinat, au informat reprezentanţii ISU Bucureşti Ilfov.



Potrivit acestora, focul s-a manifestat în podul casei şi la mansarda blocului în mare proporţie, cu propagare semnificativă către etajele inferioare (P+3+M).



Pompierii au intervenit cu 13 autospeciale de stingere, patru autoscări şi trei echipaje SMURD.



Blocul cu aproximativ 50 de apartamente are dimensiunea de aproximativ 20x50 metri, iar pompierii au acţionat de la înălţime, utilizând autoscara, pe ambele capete ale blocului şi de la nivelul solului pentru limitarea propagării la vecinătăţi.



Arderea s-a manifestat generalizat la mansarda blocului, cu propagare la etajul 3, atât pe verticală (pe faţadă), cât şi pe orizontală.



Flăcările au fost reduse ca intensitate pe cele două capete ale blocului, dar s-au manifestat intens în zona centrală, care nu a putut fi acoperită integral de jeturile de apă, solicitându-se sprijin Apa Nova pentru suplimentarea presiunii pe reţeaua de hidranţi.



Conform ISU Bucureşti-Ilfov, în total sunt cinci persoane cărora le-a fost acordat primul ajutor de echipajele SMURD, fiind vorba de doi pompieri şi trei civili. Dintre acestea, un pompier cu o plagă la membrul inferior, respectiv o femeie cu expunere la fum au fost transportaţi la Spitalul Bagdasar. AGERPRES