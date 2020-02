Arhiepiscopul Tomisului, după achitarea definitivă a sa în dosarul "Nazarcea": Lucrurile lui Dumnezeu nu sunt cuprinse de întuneric

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat vineri, după ce instanţa a decis achitarea definitivă a sa în dosarul "Nazarcea", în care a fost acuzat de DNA că ar fi obţinut ilegal fonduri europene, că "lucrurile lui Dumnezeu nu sunt cuprinse de întuneric", menţionând totodată că a crezut în justiţie.



"Trebuie să constatăm că lucrurile lui Dumnezeu nu sunt cuprinse de întuneric. Am crezut în Dumnezeu căruia m-am încredinţat cu slujirea mea la care m-a chemat, am crezut în justiţie şi iată că rezultatul este pe măsură. Ştiam că cele pentru care eram cercetat nu există, ceea ce s-a dovedit şi în final. Păcat de atâta osteneală a celor ce au întors pe faţă şi pe dos toate acele declaraţii, acuzaţii. Mulţumesc lui Dumnezeu şi mă rog pentru toţi cei ce păzesc dreptatea în această ţară, să aibă mereu credinţă, lumină şi dragoste de oameni, să restabilească adevărul în orice împrejurare. Le mulţumesc pentru că au fost oameni de omenie, cum i-am văzut, aşteptând acolo în sală la toate cazurile, când s-au arătat cu răbdare, cu înţelepciune, cu grijă faţă de oamenii vârstnici, faţă de cei ce nu auzeau. Am văzut nişte oameni care se aplecau la suferinţele oamenilor şi căutau să pună dreptatea în lumină", a spus arhiepiscopul Tomisului.



El le-a transmis credincioşilor că de multe ori iese fum şi fără foc.



"Iubiţi credincioşi, vreau să vă mulţumesc pentru răbdarea cu care v-aţi rugat şi aţi aşteptat acest rezultat. Unii dintre credincioşi îmi plângeau de milă şi spuneam, de fiecare dată, că nu sunt supărat. Când te acuză cineva fără să existe un motiv de acuzaţie îţi face un bine şi eu le mulţumesc şi celor ce m-au acuzat şi celor ce m-au achitat. Unii credincioşi poate au gândit că am făcut ceva, că nu degeaba sunt chemat la DNA. Vreau să nu vă smintiţi, de multe ori iese fum şi fără foc. Nu mai este proverbul acesta adevărat decât în cele materiale. Focul lui Dumnezeu stinge toată vrăjmăşia, toată nedreptatea, toată răutatea", a transmis IPS Teodosie.



Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus achitarea definitivă a arhiepiscopului Tomisului, Petrescu Teodosie, în dosarul "Nazarcea", în care a fost acuzat de DNA că ar fi obţinut ilegal fonduri europene.



Potrivit deciziei instanţei, arhiepiscopul a fost achitat deoarece fapta de care era acuzat nu există. În plus, magistraţii au respins şi acţiunea civilă împotriva lui Teodosie.



Judecătorii au dispus achitarea şi în cazul celorlalţi inculpaţi din dosar.

