Avocat celebru: „Demisia lui Felix Bănilă, precedent periculos pentru independența justiției”

Procurorul-șef al DIICOT Felix Bănilă și-a înaintat, ieri, demisia din funcție, la două zile după ce Klaus Iohannis i-a cerut imperativ acest act, considerându-l vinovat de situația în care este gestionată ancheta în cazul „Caracal”. Bănilă a luat această decizie invocând că vrea să nu vulnerabilizeze instituția. Însă șeful DIICOT a solicitat, înainte de a-și înainta demisia, revocarea din funcție a adjunctei sale, procuroarea Oana Schmidt Hăineală, care conduce, ce facto, ancheta în cazul „Caracal”. Cu o iuțenie absolut remarcabilă, ministrul Justiției Ana Birchall i-a înaintat demisia lui Bănilă președintelui Klaus Iohannis, acesta din urmă, de asemenea, cu o repeziciune care nu îl caracterizează deloc, a și semnat decretul de revocare.

Fost judecător și membru al CSM, actual avocat, Adrian Toni Neacșu atrage atenția că procurorul-șef al DIICOT Felix Bănilă „a creat un precedent extrem de periculos pentru independența justiției, după ce și-a dat demisia la solicitarea politică a președintelui României”. „Probabil că existau motive obiective pentru o revocare pentru lipsă de performanță managerială, însă aceasta trebuia stabilită în Secția pentru Procurori de la CSM, care garantează independența procurorilor. Demisiile magistraților la solicitarea factorilor politici vulnerabilizează întregul sistem judiciar și ne întorc în epoca de piatră a relațiilor dintre justiție și politică”, atrage atenția Adrian Toni Neacșu.

Felix Bănilă și-a înaintat, ieri, demisia de la conducerea DIICOT, documentul fiind transmis ministrului Justiției Ana Birchall. Bănilă precizează că decizia a fost luată în urma discuției cu procurorul general Bogdan Licu și că era necesară, astfel încât colegii săi să nu lucreze într-un climat de presiune. „Deși am convingerea că nu am eșuat în îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege, iar speța «Caracal» nu depășește nivelul priceperii mele și al aptitudinii soluționării ei de către ai mei colegi, am înțeles să-mi depun demisia de onoare”, arată procurorul-șef demisionar al DIICOT, prin intermediul unui comunicat de presă. Interesant este că Ana Birchall a transmis fulgerător demisia la Palatul Cotroceni și Klaus Iohannis a semnat, de îndată, decretul de revocare.

Lovitură înainte de plecare

Fostul șef al DIICOT a pregătit însă și o surpriză de proporții înainte de a demisiona. Acesta a înaintat Secției pentru Procurori de la CSM cererea de revocare din funcție a adjunctei sale Oana Schmidt Hăineală, responsabilă cu coordonarea anchetei din cazul „Caracal”. Solicitarea a fost înregistrată la CSM, urmând ca, în cursul acestei săptămâni, să fie analizată și supusă la vot.

Conducătorul Parchetului „antimafia” a cedat presiunilor politice. Mobilizare exemplară pentru mazilirea lui Felix Bănilă