Avocata Maria Vasii, despre Alina Bica și Elena Udrea: „S-au bazat pe promisiuni obscure care nu au funcționat”

Avocata Maria Vasii a făcut un comentariu despre Alina Bica, fosta șefă DIICOT.

”Nu mă onorează ceea ce urmează să spun, însă îmi asum. Eu zic că doamna Bica nu și-a fundamentat cariera neapărat pe performanțele profesionale, ci pe un sistem în care totul era posibil dacă erai în locul potrivit și aveai conexiunile necesare. Probabil că așa a fost și convinsă să plece în Costa Rica, fiind convinsă că totul se aranjează, că totul este pregătit.

Dacă ar fi studiat mai bine legislația în materie, putea să știe că nu are această garanție. În orice țară care a semnat convenția Interpol... era la fel expusă riscului de a fi adusă în România cu atât mai mult cu cât este în executarea unei hotărâri de condamnare, nu are niciun fel de drept de a solicita azil. Are doar anumite facilități legate de statutul de refugiat pe care dânsa nu îl are.

Deci în nicio țară semnatară a convenției Interpol nu aveau certitudini din punct de vedere juridic, nici Alina Bica, nici Elena Udrea. Dacă doar citeau acest act fundamental de funcționare Interpol... ar fi știut acest lucru, doar că înainte de a citi, dânsele s-au bazat pe aceste promisiuni obscure care nu au funcționat”, a zis Maria Vasii la Antena 3 în emisiunea Alessandrei Stoicescu.