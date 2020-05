Avocatul Poporului: Amenzi așa de mari nu are nicio altă țară. Cei nedreptățiți să se adreseze instanței!

Avocatul Poporului, Renate Weber, susține că Guvernul ar trebui să aprobe o ordonanţă de urgenţă pentru anularea amenzilor primite pentru nerespectarea stării de urgenţă.

„Nu Curtea spune că amenzile sunt neconstituționale, Curtea Constituţională spune că textul Ordonanței de Urgență care se referă la obligațiile noastre este neconstituțional, pentru că în realitate nu sunt descrise acțiunile noastre, comportamentul nostru care trebuie să fie considerat contravenție”, a spus Renate Weber, miercuri seară, la Antena3.

„Sigur că mergând din aproape în aproape dacă ajunge cineva în fața unui judecător și va invoca inclusiv textul Curții Constituționale de astăzi, judecătorul respectiv probabil că va spune că acea amendă trebuie anulată”, a mai spus Avocatul Poporului.

Cei care se consideră nedreptățiți de aceste amenzi trebuie să se adreseze instanței de judecată, a mai spus Avocatul Poporului.

„Pe de altă parte, au fost dat 300.000 de amenzi. Probabil este cel mai mare număr de amenzi date în tot spațiul Uniunii Europene. Cuantumul amenzilor cu siguranță ne situează pe locul întâi între țările Uniunii Europene.

Amenzi așa de mari nu are nicio altă țară, dar dincolo de aceste 300.000 nu vi se pare că totuși imensa majoritate a populației a respectat ceea ce autoritățile au spus? Fiecare dintre noi am respectat măsurile de distanțare, pentru că știam că în felul acesta ne protejăm pe noi și protejăm și pe ceilalți, deci eu am mult mai multă încredere în felul nostru echilibrat de a ne comporta, în felul în care ne vedem propriul interes.

Eu mâine mă duc la birou cum m-am dus în fiecare zi și o să am și declarația cu mine pentru că așa e normal.

Și o să am și mască chiar dacă nu este obligatorie, pentru că am înțeles că este o măsură de protecție, și o să port și mănuși atunci când este cazul.

Toate lucrurile acestea noi trebuie să le facem în continuare, dar când vorbim de contravenții și de sancționarea lor prin amenzi acestea trebuie să fie în conformitate cu ceea ce spune Constituția”, a mai spus Renate Weber, miercuri, la Antena3.