Bărbatul care a anunţat „atacuri cu rachete” în Capitală a fost prins

Autorităţile au avut nevoie de o lună şi jumatate să reuşească să-l prindă pe cel care a creat panică pe 1 martie, în Capitală. Atunci doua apeluri telefonice, la un interval de 4 minute au fost date la 112. Un mesaj inregistrat anunta ca un hotel din centrul Capitalei si Şcoala romano-americana vor sari in aer, in urma unui atac cu rachete, iar cei aflati in interior au 21 de minute la dispozitie pentru a parasi cladirea. Potrivit DIICOT, la finalul mesajului audio, se preciza că organizaţia "Vlad Ţepeş" revendică atentatul.

Oamenii legii au facut verificari peste verificari pentru a afla cine este persoana care a planuit aceasta farsa. Astazi au perchezitionat casa principalului suspect. Este vorba despre un barbat din localitatea Jidvei, judetul Alba, in varsta de 47 de ani. El va fi adus la audieri la DIICOT si este acuzat de terorism.