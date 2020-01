Becali nu este supărat pe judecătorii care i-au respins reabilitarea: Nu aveau cum să o dea, că nu permitea legea

Karina Knapek/Intact Images

Omul de afaceri George Becali a declarat vineri că nu este dezamăgit pentru că judecătorii i-au respins cererea de reabilitare, susţinând că legea nu permitea acest lucru, dar el s-a dus în instanţă pentru a se împăca "vizual" cu magistratul care l-a condamnat în dosarul "Valiza".



Becali a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de reabilitare judecătorească, el având mai multe interdicţii după ce şi-a executat pedeapsa cu închisoarea.



Un complet de trei judecători i-a respins însă joi cererea, pe motiv că încă nu s-a împlinit termenul pentru a putea face o asemenea solicitare.



Becali a spus că le dă dreptate magistraţilor şi nu va face recurs.



"Nu fac nimic mai departe, din moment ce trei judecători de Înaltă curte au spus nu se împlineşte termenul de reabilitare. Eu mă înclin şi zic: da. Cum să fac recurs? Oricum nici nu aveau cum să dea. Eu am făcut cerere de reabilitare. După ce am studiat legea, mi-am dat seama că nu au cum să îmi dea reabilitarea. De ce? Eu am calculat patru ani de la terminarea condamnării, după care vine Curtea Constituţională în 2016 şi zice aşa: 'terminarea condamnării înseamnă termenul total, nu de la eliberarea condiţionată'. Este clar că nici nu permitea legea. Era o încălcare a legii", a declarat vineri Becali, într-o intervenţie la Antena 3.



El a explicat că a mers totuşi în instanţă pentru a se împăca "vizual" cu judecătorul Ionuţ Matei, cel care a făcut parte din completul care l-a condamnat în dosarul "Valiza".



"Dacă tot am făcut cererea aia, am văzut că este Ionuţ Matei, care m-a condamnat, am zis mă duc să mă împac vizual cu Ionuţ Matei. A fost un motiv al meu să mă duc să las cererea că era la Înalta Curte şi am văzut completul - Ionuţ Matei, care mă condamnase. Am zis mă duc să mă împac cu el, mă duc să vorbesc cu el. Că altfel te împaci cu un om când te vezi cu el. Eu m-am împăcat în inima mea cu el, ieri", a adăugat Becali.



George Becali a explicat că nu este dezamăgit de respingerea cererii sale, pentru că altfel judecătorii ar fi încălcat legea.



"Nu aveau cum să o dea. Chiar dacă voiau să mă reabiliteze nu permitea legea. Nu sunt dezamăgit. Aş fi fost dezamăgit dacă m-ar fi reabilitat, pentru că însemna că judecătorii încalcă legea. Cum să merg mai departe când judecătorii ăştia trei spun că aşa este legea? Ce să contest? Discursul meu aşa a început (în sala de judecată - n.r.): 'prima dată în viaţa mea când un procuror DNA are dreptate'. S-a referit la termenul de terminare a pedepsei. Şi am spus: 'domnule judecător, eu ştiu că e forţată treaba, ştiu şi hotărârea Curţii Constituţionale, numai că am forţat. E adevărat că, dacă judecătorii doreau să dea, dădeau. Numai că, dacă dădeau, era un fel de încălcare a hotărârii Curţii Constituţionale şi puteau să fie sancţionaţi judecătorii. Ei ce să facă, să fie sancţionaţi pentru mine, de dragul meu?", a mai spus omul de afaceri.



George Becali a fost eliberat condiţionat în aprilie 2015 din Penitenciarul Poartă Albă, după ce a executat un an şi zece luni de închisoare, din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni primită în trei dosare.

