Ana Birchall: Ne propunem să avansăm negocierile pentru un acord UE - SUA pe e-evidence

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, şi-a exprimat speranţa că, la reuniunea ministerială UE - SUA a miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne de miercuri, se vor realiza progrese pentru demararea negocierilor în ceea ce priveşte acordul pentru obţinerea probelor electronice în cadrul cooperării judiciare în materie penală.



Ea a reamintit că la reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 6 iunie a fost adoptat un mandat de negociere în acest sens.



"Este realmente o onoare pentru preşedinţia României la Consiliul UE să continue dialogul SUA - UE. Pe agenda de azi avem câteva teme extrem de importante, cum ar fi cooperarea în spaţiul cibernetic, e-evidence (accesul transfrontalier la probe electronice - n.r.), dar şi cooperarea pentru a găsi metode de rezilienţă pentru sistemele electorale. La JAI-ul trecut, din 6 iunie, România a obţinut - pe mandatul nostru - un lucru extraordinar, şi anume mandatul pentru începerea negocierilor UE - SUA pe e-evidence. Şi noi ne propunem ca astăzi să avansăm, astfel încât să se înceapă acest mandat de negociere extrem de important nu doar pentru UE, ci şi pentru SUA. (...) Este realmente o onoare şi o bucurie pentru preşedinţia română a Consiliului UE, pentru că în domeniul Justiţiei tot ceea ce ne-am propus pe mandatul nostru, ca preşedinţie, am obţinut. Sunt foarte mândră şi recunoscătoare tuturor celor care au contribuit la acest succes", a precizat ea, înaintea reuniunii găzduite de Palatul Parlamentului.



Comisarul responsabil pentru justiţie, Vera Jourová, a subliniat, la rândul său, importanţa cooperării UE - SUA, având în vedere că acestea se confruntă cu provocări similare.



"Este o reuniune foarte importantă pe care o organizăm la fiecare jumătate de an, pentru a discuta subiectele de interes comun cu SUA. Este foarte important să consolidăm legăturile dintre UE şi SUA în domeniul securităţii şi al cooperării în domeniul justiţiei penale. Ne confruntăm cu probleme foarte similare, dacă nu identice, aşa că este normal să vrem să consolidăm cooperarea", a spus Vera Jourová.



Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vorbit despre întâlnirile avute cu reprezentanţii SUA, la sediul ministerului, printre temele abordate numărându-se cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al schimbului de informaţii.



"Astăzi avem o întâlnire în format extins între reprezentanţii UE şi ai SUA, în domeniul aplicării legii. Este un dialog care se desfăşoară în coordonarea preşedinţiei române - una dintre ultimele activităţi pe care le organizăm în mandatul nostru. Vom discuta aplicat în domeniul securităţii. Mă bucură prezenţa a trei comisari europeni: comisarul pe securitate, Julian King, comisarul pe justiţie, Vera Jourová, comisarul pe migraţie, Dimitris Avramopoulos. Şi, bineînţeles, reprezentanţi ai agenţiilor europene de aplicare a legii. Ne bucură şi prezenţa unei consistente delegaţii americane. Am profitat de faptul că îi avem oaspeţi la Bucureşti şi ieri am avut o întâlnire şi la minister, am discutat despre componenta naţională a relaţionării. Avem un foarte bun schimb de informaţii cu departamentele din America, FBI. Am discutat despre relaţionare în domeniul situaţiilor de urgenţă, o bună colaborare între DSU şi FIMA, şi astăzi vom discuta aplicat despre infracţionalitate informatică, despre politica de migraţie, schimbul de informaţie. Sper să fie o întâlnire constructivă", a precizat ministrul. AGERPRES