Birchall susține că a propus abrogarea dispoziţiei privind pensionarea anticipată a magistraţilor, dar Dăncilă nu a fost de acord

Fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall, a declarat vineri că i-a propus fostului premier Viorica Dăncilă abrogarea sau prorogarea intrării în vigoare a dispoziţiei privind pensionarea anticipată a magistraţilor cu 20 de ani vechime, dar aceasta nu a fost de acord, adăugând că are convingerea că "execuţia" sa din funcţia de ministru pentru Afaceri Europene are legătură cu "o corespondenţă din 2017" pe tema OUG 13 privind amnistia şi graţierea.



"Aseară am mai citit încă o minciunică a doamnei Dăncilă, cum că nu avea de unde să ştie de nenorocirile găsite la Ministerul Justiţiei, de modificările toxice făcute în 'Comisia specială Iordache', de asaltul şi asediul la care am fost supusă eu şi Ministerul Justiţiei. (...) Pensionare anticipată a magistraţilor cu 20 de ani vechime, fără limită de vârstă: reglementare care s-a realizat fără o analiză temeinică a resursei de personal la instanţe şi parchete şi, mai cu seamă, fără să se prevadă cum va fi acoperită nevoia de judecători şi procurori, în condiţiile în care mai mult de 30% din numărul acestora are această vechime şi îndeplineşte condiţiile de pensionare. Am propus abrogarea dispoziţiei sau prorogarea intrării în vigoare, dar nu aţi fost de acord. (...) I-aş aduce aminte doamnei Dăncilă şi despre corespondenţa noastră din 2017, când eram ministrul Justiţiei interimar, pe tema OUG 13. Da! Exact acea OUG privind amnistia şi graţierea, a cărei ferventă susţinătoare era dumneaei pe vremea aceea, în calitatea domniei sale de europarlamentar. Nu de alta, dar am convingerea că 'execuţia' mea din funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene are o legatură şi cu acea corespondenţă", a scris Birchall pe Facebook.



Ea menţionează că a avut mai multe discuţii cu Viorica Dăncilă pe problemele din Justiţie, printre care înăsprirea condiţiilor liberării condiţionate, Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, legea privind recursul compensatoriu.



"Referitor la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, nici până în acest moment nu s-a putut explica credibil şi nu mi-aţi putut explica credibil marile semne de întrebare privind suprapunerile de competenţă cu DIICOT şi alte parchete prin extinderea competenţei la toată cauza indiferent de calitatea persoanelor! Cu alte cuvinte de ce această secţie trebuie să analizeze tot dosarul în condiţiile în care este imposibil ca această secţie să aibă expertiza DIICOT de exemplu. (...) Legea privind recursul compensatoriu - (...) ce ridică un semn de întrebare este prevederea introdusă şmechereşte, în Comisia Iordache (...), conform căreia dacă o singură celulă dintr-un pavilion nu îndeplineşte standardele/condiţiile CEDO atunci se consideră că nici celelalte celule nu îndeplinesc standardele, motiv pentru care s-a extins beneficiul recursului compensatoriu şi pentru cei deţinuţi în condiţii corespunzătoare. Efectele le-am văzut cu toţii, respectiv un număr foarte mare de liberări condiţionate pe baza recursului compensatoriu", a mai scris ea.



Fostul ministru al Justiţiei mai afirmă că i-a propus premierului Dăncilă imprescriptibilitatea infracţiunilor de viol, răpire, trafic de persoane, exploatarea minorilor, dar i-a fost refuzată, fără nicio analiză. AGERPRES