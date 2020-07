BOMBA SERII! Alina Bica depistată în ITALIA

Alina Bica a fost prinsă în Italia. Ziariștii au fost convocați vineri seara , după ora 21 ,la sediul IGPR pentru anunțuri importante. Ar fi o informație privind depistarea Alinei Bica în Italia. Nu este clar dacă Bica a fost reținută de autoritatea italiană ci doar despre o depistare. Bica este dată în urmărire internațională pentru o condamnare definitivă de 4 ani închisoare în România.

Chestorul șef Vasilescu a precizat că „este o chestiune de zile” pentru aducerea în țară a celor urmăriți. Bica ar fi în custodia autorităților polițienești italiene.

Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, a fost prinsă în Italia și se află, vineri, în custodia Poliției. În aceeași zonă a fost capturat și Ioan Bene, urmărit internațional pentru a executa 6 ani de închisoare. Ce doi vor fi predați autorităților române.

Alina Mihaela Bica era urmărită internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul București, pentru favorizarea făptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.

Ioan Bene era urmărit internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnatură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.

Poliția Română a anunțat că cei doi urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând să fie prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predării către România.