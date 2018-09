Cătălin Cherecheş trimis din nou în judecată

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Cluj l-au trimis în judecată pe primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, într-un nou dosar, pentru luare de mită în formă continuată.



Conform site-ului Tribunalului Maramureş, DNA a înregistrat dosarul pe 21 septembrie.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Cătălin Cherecheş, în calitate de deputat, până la data de 30 mai 2011, şi, ulterior, primar al Municipiului Baia Mare, pentru luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia pe care o îndeplineşte, fals în declaraţii în formă continuată şi corupere a alegătorilor în formă continuată.



În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei Marco Wermelinger, Doru Adrian Mihai şi Sorinel Mihai, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, pentru dare de mită, iar Nicolae Dan Trifa pentru complicitate la dare de mită.



Procurorii anticorupţie susţin în rechizitoriul trimis în instanţă că, în cursul anului 2013, Cătălin Cherecheş, în calitate de primar al municipiului Baia Mare, a pretins, a acceptat şi a primit de la oamenii de afaceri menţionaţi mai sus diverse sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu.



Concret, arată sursa citată, pentru eliberarea unei autorizaţii de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe raza municipiului Baia Mare, Cherecheş a primit de la Marco Wermelinger, ajutat de Nicolae Dan Trifa, care a intermediat printre altele şi discuţiile cu edilul, 150.000 USD.



"Această sumă de bani a fost disimulată de inculpatul Wermelinger Marco în două contracte de sponsorizare, unul în valoare de 60.000 USD încheiat cu Primăria municipiului Baia Mare şi unul în valoare de 90.000 USD încheiat cu Handbal Club Municipal Baia Mare - Secţia de fete. Ulterior, din această ultimă sumă de bani, 50.000 lei, au fost viraţi în contul unei societăţi controlată de edil în baza unui contract privind derularea de campanii de comunicare multimedia", se precizează în comunicat.



În aceeaşi perioadă, menţionează anchetatorii, tot pentru eliberarea unei autorizaţii de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe raza municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş a pretins de la Doru Adrian Mihai şi Sorinel Mihai o sumă de peste 10.000 lei şi a acceptat de la aceştia suma de 12.000 lei, ce urma să fie disimulată tot sub forma unui contract de sponsorizare încheiat cu Handbal Club Municipal Baia Mare - Secţia de fete (contract care nu s-a mai concretizat din cauza începerii urmăriri penale "in personam" în această cauză).



DNA mai susţine că, în perioada ianuarie 2011 - iunie 2013, Cătălin Cherecheş, în calitate de deputat, până la data de 30 mai 2011, şi, ulterior, primar de Baia Mare, a efectuat în cadrul unei societăţi comerciale ca administrator de fapt/împuternicit al administratorului de drept mai multe operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţiile pe care le deţinea: a negociat şi încheiat contracte, a emis facturi, etc.



Potrivit procurorilor, din analiza declaraţiilor de avere din perioada 2013 - 2018, date pe propria răspundere de către Cătălin Cherecheş, a rezultat că acesta a făcut, în cuprinsul lor, menţiuni necorespunzătoare adevărului, în totală contradicţie cu situaţia reală de fapt.



DNA mai arată că, în cursul anului 2012, în contextul campaniei electorale pentru alegerile locale, Cătălin Cherecheş a oferit unei persoane, preşedinte al filialei judeţene a unui partid politic, sumele de 17.000 euro şi 5.000 lei în scopul determinării simpatizanţilor acelei formaţiuni politice să îl voteze ca primar al municipiului Baia Mare.



În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin lui Cătălin Cherecheş.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Maramureş, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.



DNA precizează că, pe 20 mai 2016, procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Cherecheş într-un alt dosar, în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni de luare de mită, în formă continuată. AGERPRES