Cazul Caracal. Curtea de Apel Craiova a respins cererea de strămutare a dosarului

Curtea de Apel Craiova a respins, marţi, ca nefondată cererea de strămutare de la Tribunalul Olt a dosarului Caracal, cerere formulată de părinţii Alexandrei Măceşanu, care s-au întâlnit pentru prima dată cu Gheorghe Dincă.



De asemenea, instanţa i-a obligat pe părinţii Alexandrei, Tudoriţa şi Ion Măceşanu, să plătească cheltuielile judiciare, câte 25 de lei fiecare. Decizia Curţii de Apel Craiova este definitivă.



"Respinge, ca nefondată, cererea de strămutare formulată de petenţii Măceşanu Tudoriţa şi Măceşanu Ion. Obligă pe fiecare petent la câte 25 lei cheltuieli judiciare avansate de stat", se menţionează în decizia instanţei. Onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru apărarea inculpaţilor Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţeanu rămân în sarcina statului.



Avocatul familiei Măceşanu, Aurel Moldovan, a afirmat că au solicitat strămutarea acestui dosar, pentru că au suspiciuni rezonabile că acel judecător va fi imparţial şi va judeca după cum i se va dicta, nu după probele administrate în această cauză. "Oricum, indiferent unde va fi, noi am invocat cel puţin cinci excepţii pe cameră preliminară urmând să se pronunţe şi atunci vom vedea dacă va fi imparţial sau nu. Din punctul meu de vedere, pentru a înlătura orice suspiciune rezonabilă cu privire la acest aspect, ar trebui să trimită dosarul undeva spre Tribunalul Mehedinţi sau oriunde în altă parte, mai puţin în Dolj şi Olt. Ştim bine că procurorul Vasilescu a instrumentat această cauză şi, din câte am înţeles, soţia acestuia este judecător la Curtea de Apel Craiova", a spus avocatul familiei Măceşanu, înainte de pronunţare.



Prezenţi în sala de judecată, părinţii Alexandrei s-au întâlnit pentru prima dată cu Gheorghe Dincă, moment pe care l-au suportat foarte greu. Întrebat cum i s-a părut Gheorghe Dincă, Ion Măceşanu, tatăl Alexadrei, a afirmat că acesta "era senin, aranjat, îmbrăcat, bărbierit, chiar arăta bine, ca şi când nu ar fi făcut nimic". "Când l-am văzut am simţit ca şi când ai merge cu maşina şi la un moment dat îţi dai seama că ai rămas fără frâne. Vă daţi seama că îmi venea să îl omor", a spus Ion Măceşanu.



Întrebat de instanţă dacă doreşte ca dosarul să fie strămutat, Gheorghe Dincă a spus că el vrea ca dosarul să fie judecat de magistraţii din Olt. "Nu am nicio legătură cu interlopii de acolo", a spus el.



Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţeanu rămân în arest preventiv, după ce Tribunalul Olt a dispus pe 7 februarie menţinerea acestei măsuri preventive faţă de cei doi inculpaţi, iar Curtea de Apel Craiova a menţinut această decizie, respingând pe 17 februarie contestaţia formulată de Risipiţeanu. Pe 15 ianuarie a fost înregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpaţi din "cazul Caracal", Gheorghe Dincă (pentru infracţiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - două fapte, omor calificat - două fapte, profanare de cadavre - două fapte) şi Ştefan Risipiţeanu (pentru infracţiunea de viol).



Dincă este acuzat că le-a ucis pe cele două fete - Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu - în locuinţa sa din Caracal şi a fost trimis în judecată, de către procurorii DIICOT, pentru trafic de persoane, trafic de minori, viol, omor calificat şi profanarea de cadavre. Risipiţeanu a fost trimis în judecată pentru viol.



Tribunalul Olt este şi instanţa care va judeca pe fond dosarul cauzei, după ce solicitarea de strămutare formulată de familia Măceşanu a fost respinsă marţi de Curtea de Apel Craiova.

