Cazul Caracal. Gheorghe Dincă, scos din arest și dus pentru audieri la DIICOT

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor de la Caracal, a fost scos miercuri din arest şi dus pentru audieri la DIICOT, unde este posibil să fie confruntat cu Ştefan Risipiceanu, reţinut sub acuzaţia că a agresat-o sexual pe Luiza Melencu.



Avocatul Claudiu Lascoschi a declarat că Dincă ar fi de acord să fie confruntat cu Risipiceanu.



"Din ce am înţeles eu, acest Fane (Ştefan Risipiceanu - n.r.) urmează să fie audiat încă o dată şi, în funcţie de declaraţia pe care o va da, de recunoaştere sau nerecunoaştere, se va proceda sau nu la o confruntare. Dacă el va recunoaşte comiterea infracţiunii de care este acuzat ar fi inutilă o confruntare între cei doi. Gheorghe Dincă nu are nicio obiecţie pe acest aspect, doar Risipiceanu să vrea", a declarat avocatul lui Gheorghe Dincă.



Potrivit acestuia, Dincă se aşteaptă să fie trimis în judecată şi trebuie stabilit dacă el a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.



"Aşteaptă să fie trimis în judecată. Astăzi, a fost puţin mai agitat faţă de data trecută, dar la el stările diferă de la o zi la alta. El va merge pe recunoaşterea faptei. (...) Rămâne să stabilească instanţa dacă este vinovat şi rămâne de văzut dacă a avut discernământ la momentul comiterii faptelor", a precizat avocatul.



Procurorul general interimar Bogdan Licu a anunţat marţi că rechizitoriul în dosarul crimelor de la Caracal se află "în fază avansată".



"Se lucrează la rechizitoriu. Se lucrează la rechizitoriu în fază avansată, mi s-a spus. (...) La trimiterea în judecată, dosarul va fi prezentat instanţei şi, în procedura de cameră preliminară, reprezentanţii părţilor, avocaţii, pot să invoce orice consideră dânşii necesar, orice nemulţumire faţă de modul în care a fost instrumentat dosarul", a spus Licu, după ce a avut o întâlnire cu cei din conducerea DIICOT.



Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, pe data de 25 iulie şi, ulterior, i-a incinerat corpul într-un butoi din curtea casei sale.



De asemenea, el a susţinut că a ucis-o şi pe Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei păduri de lângă Caracal.



În urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit că fragmentele osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă aparţin Alexandrei Măceşanu, cu o probabilitate de 99,93%.



INML a efectuat o altă expertiză a fragmentelor osoase descoperite lângă pădure, însă specialiştii nu au reuşit să stabilească cui aparţine ADN-ul, astfel încât DIICOT a cerut ajutorul FBI.



Săptămâna trecută, DIICOT l-a reţinut pe Ştefan Risipiceanu, sub acuzaţia că a agresat-o sexual pe Luiza Melencu.



Conform DIICOT, la data de 14 aprilie, Gheorghe Dincă a răpit-o pe Luiza Melencu, ce aştepta "la ocazie" pe raza municipiului Caracal, a transportat-o la domiciliul său în scopul exploatării sexuale în interes personal şi în aceste împrejurări a fost surprins de către Ştefan Risipiceanu, care făcea parte din anturajul lui Dincă şi era folosit de acesta, ocazional, la diverse munci în gospodărie.



Ştefan Risipiceanu ar fi ajuns inopinat în curtea casei lui Gheorghe Dincă, unde a observat că Luiza Melencu era sechestrată în autoturism.



"La explicaţiile oferite de către Gheorghe Dincă, în sensul că victima este o fată pe care a adus-o pentru a întreţine relaţii sexuale, inculpatul reţinut i-a solicitat acestuia să îi permită şi lui întreţinerea de astfel de relaţii cu Luiza Melencu. În aceste împrejurări, pentru a-şi conspira faptele, Gheorghe Dincă a fost de acord. Astfel, în aceeaşi zi, în camera unde dormea inculpatul Dincă Gheorghe, prin constrângere manifestată prin violenţă fizică şi verbală, cei doi au violat-o pe tânăra lipsită de libertate", susţin procurorii.

AGERPRES