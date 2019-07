Cazul 'Sorina'. Judecătoria Slatina a amânat analizarea solicitării procurorului general privind interzicerea părăsirii ţării

Captura Video

Judecătoria Slatina a fixat un nou termen pentru joi, 18 iulie, în cauza privind solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale prin care să fie interzisă părăsirea teritoriului României de către Sorina, fetiţa din judeţul Mehedinţi adoptată de soţii Săcărin.



Potrivit avocatul familiei Şaramăt, amânarea a fost decisă din motive de procedură, pentru ca familia Săcărin să timbreze pe fiecare capăt o cerere de pretenţii în bani.



Soţii Săcărin solicită pretenţii în bani de câte 30.000 de dolari pe lună pentru perioada cât stau în România şi nu realizează venituri în SUA.



"Din cauza unor aspecte de procedură (a fost amânată cauza - n.r.). S-a formulat o cerere convenţională de către soţii Săcărin care nu a fost timbrată pe fiecare capăt de cerere şi instanţa a făcut această regularizare în sensul ca ei să-şi timbreze fiecare capăt de cerere. Este chestiunea aceea cu pretenţiile în bani, în sensul că dacă se va admite ordonanţa preşedinţială, să fie obligat statul român şi procurorul general să le plătească contravaloarea şederii în ţară şi beneficiul nerealizat, venituri nerealizate, în SUA. Undeva la 30.000 de dolari pe lună. Oricum cererea asta nu are ce căuta în dosarul de ordonanţa preşedinţială. Ordonanţa preşedinţială are caracter de urgenţă. Cererea asta trebuia disjunsă, nu trebuia lăsată într-o ordonanţă preşedinţială ca să mai cauzeze o amânare. Numai caracter urgent n-a avut ordonanţa preşedinţială, o bătaie de joc (...). Nu s-a admis nimic, s-a făcut o regularizare în sala de şedinţă. (...) Joi ar trebui soluţionată această ordonanţă preşedinţială, să nu se mai amâne", a spus avocatul familiei Şărămăt.



El a menţionat că va formula în dosar, în scris, o cerere de disjungere a solicitării privind pretenţiile în bani astfel încât dosarul privind solicitarea procurorului general să se judece cu celeritate.



Dosarul a ajuns la Judecătoria Slatina după ce competenţa soluţionării cauzei a fost declinată către această instanţă, pe 10 iulie, de magistraţii de la Tribunalul Olt, unde a fost strămutat prin decizie a Curţii de Apel Craiova.



Curtea de Apel Craiova hotărâse, pe 2 iulie, strămutarea de la Tribunalul Mehedinţi la Tribunalul Olt a dosarului în care procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită ordonanţă preşedinţială privind interzicerea părăsirii teritoriului României de către minora Sorina.



Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a contestat în instanţă decizia judecătorilor prin care fetiţa din Baia de Aramă a fost dată spre adopţie şi a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către minoră.



Licu a formulat o cerere de ordonanţă preşedinţială către Tribunalul Mehedinţi, prin care a solicitat interzicerea părăsirii ţării de către minoră. Tribunalul Mehedinţi a declinat competenţa către Judecătoria Drobeta Turnu Severin.



Curtea de Apel Craiova a respins, pe 5 iulie, cererea procurorului general prin care se solicita suspendarea adopţiei în cazul fetiţei din judeţul Mehedinţi.



Aceeaşi instanţă a decis, pe 11 iulie, să respingă cererea Procurorului General de revizuire a adopţiei Sorinei, aceasta urmând a rămâne în continuare la soţii Săcărin, cu dublă cetăţenie română şi americană, care au adoptat-o.



Sorina a fost luată, pe 21 iunie, de către procurorul de caz din locuinţa familiei asistentei maternale din Baia de Aramă, unde locuia de la vârsta de un an şi două luni. Procurorul, însoţit şi de un psiholog şi un asistent social de la DGASPC Dolj, a descins cu mascaţii la familia respectivă pentru a efectua o percheziţie domiciliară, pe motiv că fetiţa era adoptată de familia din Craiova care are şi cetăţenie americană, printr-o decizie definitivă a Curţii de Apel Craiova, iar asistentul maternal nu mai avea dreptul să o deţină pe Sorina.



Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfăcut contractul de muncă, iar autorităţile au considerat că fata stă ilegal la domiciliul acesteia.



În imaginile înregistrate de soţul femeii apare fetiţa de opt ani, care plânge şi se zbate pentru a rămâne alături de asistenta maternală, căreia îi spune "mamă".



Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) a dispus începerea urmăririi penale pentru purtare abuzivă în cazul procuroarei Maria Piţurcă de la Parchetul Curţii de Apel Craiova, cea care ar fi bruscat-o pe Sorina, fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă, în timp ce copilul era ridicat din casa asistentului maternal pentru a fi dat spre adopţie, potrivit unor surse judiciare. AGERPRES