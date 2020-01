Cazul tinerei prostituate din România, ucisă în Elveţia: Un bărbat va fi judecat în Franța

Un lucrător la frontieră suspectat că ar fi ucis brutal, la sfârşitul anului 2016, o prostituată de 18 ani din România, care devenise de nerecunoscut şi a fost identificată aproape un an mai târziu, va fi judecat în 2020 în faţa Tribunalului penal din Doubs, în estul Franţei, a anunţat sâmbătă parchetul.



Un judecător de instrucţie din Besancon, care a emis luni ordinul de punere sub acuzare, consideră că are „suficiente dovezi pentru a-l trimite pe suspectul în vârstă de 32 de ani în faţa tribunalului penal pentru omucidere intenţionată”, a precizat pentru AFP procurorul Etienne Manteaux. El prevede desfăşurarea unui proces în „cursul anului 2020”..

AGERPRES/