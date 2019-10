CCR a decis: Dosarul de corupţie Horia Simu - Şerban Pop se va rejudeca de la zero

AlexStar/Getty Images/iStockphoto Gavel and judge Gavel and judge

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus luni rejudecarea de la zero a dosarului de corupţie în care fostul şef al ANAF Şerban Pop şi omul de afaceri Horia Simu au fost condamnaţi pentru trafic de influenţă.



În urma acestei decizii, condamnările primite de Şerban Pop - 5 ani de închisoare şi Horia Simu - 4 ani de închisoare au fost anulate, iar dosarul se va rejudeca la Secţia Penală a Instanţei supreme.



A existat şi o opinie a unuia dintre judecători în sensul suspendării procesului şi sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.



Decizia a fost luată după ce Curtea Constituţională a constatat, pe 3 iulie 2019, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, generat de neconstituirea de către Instanţa supremă a completurilor specializate pentru judecarea infracţiunilor de corupţie.



În urma acestei decizii, toate dosarele soluţionate de completurile de 3 judecători de la Instanţa supremă, înainte de 23 ianuarie 2019, care nu au o decizie definitivă sau au o sentinţă definitivă, dar sunt încă în termenul de exercitare a căilor de atac extraordinare, vor fi rejudecate.



Acesta este al doilea dosar în care judecătorii au dispus reluarea procesului de la zero, primul fiind cel al fostului senator Dan Şova.



În schimb, în dosarele în care sunt judecaţi Darius Vâlcov şi Constantin Niţă, Instanţa supremă a decis sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pentru a întreba dacă judecătorii pot să nu aplice decizia CCR.



În decembrie 2018, Şerban Pop şi Horia Simu au fost eliberaţi din penitenciar, în baza deciziei CCR.



Pe 26 iunie, Şerban Pop a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru infracţiunea de trafic de influenţă, Horia Simu a primit 4 ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influenţă, în timp ce fosta şefă DIICOT Alina Bica a fost achitată.



Potrivit DNA, în anul 2014, Şerban Pop a primit de la Horia Simu suma totală de 230.000 de euro (cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară), pentru a interveni la nivelul conducerii DIICOT în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal care îl privea pe omul de afaceri. O parte din aceşti bani ar fi ajuns la Alina Bica, prin intermediul lui Ionuţ Mihăilescu, la acea dată consilierul ei.



"La 8 noiembrie 2014, Alina Bica, în calitate de procuror-şef al DIICOT, a primit, pentru sine, în mod indirect, printr-un intermediar (denunţător în cauză), suma de 17.500 de euro din totalul sumei de 20.000 de euro, pe care acesta din urmă, în calitate de interpus, a primit-o de la Şerban Pop. Suma de 20.000 de euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost dată de omul de afaceri în tranşe, pe parcursul a opt luni, în cursul anului 2014, inculpatului Pop, pentru ca acesta să o remită în scopul menţionat", susţineau procurorii.



DNA preciza că, în schimbul banilor primiţi, Alina Bica a determinat înlocuirea procurorului de caz şi a efectuat presiuni asupra unui alt subordonat de-al său (care, potrivit probelor administrate în cauză, a acţionat fără vinovăţie), în scopul pronunţării unei soluţii de clasare în dosarul în care se desfăşurau acte de urmărire penală faţă de Simu, lucru care s-a şi întâmplat ulterior. AGERPRES