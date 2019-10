CCR: Preşedintele avea şi are obligaţia constituţională şi legală să emită cele două decrete de revocare a miniştrilor (motivare)

Preşedintele României avea şi are obligaţia constituţională şi legală să emită cele două decrete de revocare la propunerea prim-ministrului, precizează Curtea Constituţională în motivarea deciziei prin care a constatat existenţa unui conflict juridic între Guvern şi şeful statului.



Pe 18 septembrie, CCR a stabilit că există conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis pe tema refuzului şefului statului de revocare din funcţie a unor miniştri şi de desemnare a interimarilor.



"În concluzie, referitor la cele două propuneri de revocare înaintate de primul-ministru în data de 26 august 2019, Curtea constată că preşedintele României avea şi are obligaţia constituţională şi legală să emită cele două decrete de revocare la propunerea primului-ministru. În lipsa unei atare acţiuni până în prezent, Curtea reţine că a existat şi există, în continuare, un conflict juridic de natură constituţională, generat de refuzul preşedintelui de a emite respectivele decrete de revocare", precizează judecătorii constituţionali în motivare.



De asemenea, Curtea a reţinut în motivare că revocarea reprezintă un mijloc legal pus la dispoziţia premierului pentru vacantarea unei funcţii din structura Guvernului, o măsură pe care prim-ministrul o propune preşedintelui României exclusiv în sensul respectării formalismului şi principiului simetriei ce guvernează regimul actelor juridice de numire în funcţii publice şi faţă de care, fără a avea un drept propriu de apreciere, preşedintele trebuie să se conformeze într-un termen legal de 15 zile de la data propunerii primului-ministru.



Mai mult, CCR precizează că preşedintele României nu a emis, nici până în prezent, decretele de vacantare a funcţiilor în urma propunerilor de revocare din funcţie înaintate de prim-ministru în data de 26 august 2019, deşi termenul legal de 15 zile a expirat.



"Raportând cele mai sus arătate la circumstanţele specifice prezentei cauze, Curtea constată că preşedintele României a încălcat dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind respectarea legilor, cu referire la normele incidente din Codul administrativ, (...) precum şi ale art. 147 alin. (4) din Constituţie, în considerarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, refuzând să dea curs propunerii de revocare formulată de primul-ministru, propunere faţă de care, (...) preşedintele nu are un drept de opţiune", se menţionează în motivare. AGERPRES