CCR va analiza pe 12 noiembrie cererea preşedintelui CSM de soluţionare a conflictului cu ministrul Justiţiei

Curtea Constituţională a României a stabilit, joi, că va analiza pe 12 noiembrie cererea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională cu ministrul Justiţiei, Ana Birchall.



Preşedintele CSM şi ministrul Justiţiei au avut termen până pe 30 octombrie să transmită la CCR punctele de vedere asupra conflictului.



Pe 8 octombrie, Lia Savonea a denunţat "criza fără precedent" din cadrul CSM generată de lipsa cvorumului de la şedinţele de plen, anunţând că va sesiza CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall, pe care o acuza de "ingerinţă gravă în activitatea procurorilor" şi "acţiuni de subminare a autorităţii CSM".



"Am decis să am această comunicare publică pe două teme importante: cea dintâi - criza fără precedent din Consiliu, generată de atitudinea unor membri, şi a doua - să anunţ că, în calitate de preşedinte al CSM, am decis să sesizez Curtea Constituţională cu un conflict juridic de natură constituţională faţă de acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall. Astăzi am încercat, în trei etape, să avem o şedinţă de plen în cadrul căreia să soluţionăm anumite lucrări, unele foarte vechi, încă din luna iunie a acestui an, altele survenite pe parcurs şi nici astăzi nu am putut să soluţionăm aceste cereri din cauza lipsei cvorumului. Avem cinci şedinţe amânate pentru acelaşi motiv - lipsa cvorumului legal în vederea desfăşurării şedinţelor de plen. De fiecare dată lipseşte un număr de membri, aşa încât cvorumul de 15 membri, cât este legal, să nu se poată întruni", a susţinut Savonea.



Şefa CSM o acuza pe Ana Birchall de "ingerinţă gravă în activitatea procurorilor" şi "acţiuni de subminare a autorităţii CSM".



"Am hotărât, în calitate de preşedinte, să declanşez un conflict juridic de natură constituţională având în vedere acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall, în principal pentru două motive. Primul: o ingerinţă gravă în activitatea procurorilor, mă refer la activitatea de urmărire penală. Al doilea: acţiuni de subminare a autorităţii CSM, în calitatea sa de garant al independenţei Justiţiei", a explicat Savonea.



Lia Savonea şi Ana Birchall se află în conflict deschis pe mai multe teme, ministrul Justiţiei reproşându-i în dese rânduri preşedintelui CSM că nu o consultă atunci când convoacă şedinţele de plen.



De asemenea, Birchall o acuză pe Savonea că a încălcat atribuţiile plenului CSM şi ale ministrului Justiţiei, deoarece a iniţiat fără drept un proiect de modificare a Legii ANI.



Pe 16 octombrie, şapte membri ai CSM au transmis plenului Consiliului o propunere pentru revocarea judecătoarei Lia Savonea din funcţia de preşedinte, pe motiv că aceasta a nesocotit "în mod manifest" atribuţia de reprezentare, "care impune echilibru, onestitate şi neutralitate".



Ei invocă "modul defectuos" în care aceasta şi-a exercitat atribuţiile, "îndepărtând Consiliul de la rolul său constituţional, făcând imposibilă colaborarea în cadrul organului colegial, cu consecinţe extrem de grave pe planul funcţionării şi credibilităţii acestuia atât pe plan intern, faţă de magistraţii români şi de întreaga societate, cât şi pe plan extern, în raporturile cu organismele internaţionale". AGERPRES