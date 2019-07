Ce spune Ana Birchall despre demisia procurorului Marius Iacob: Am dispus verificări din partea Corpului de control

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat că a dispus verificări în cazul demisiei procurorului Marius Iacob din funcţia de adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precizând că a trimis, vineri, către preşedintele României, cererea de revocare din funcţie a lui Iacob.



"Vineri am aflat şi vineri am şi trimis, tardiv, e adevărat, cererea de revocare preşedintelui Iohannis şi am dispus intern o verificare a Corpului de Control. (...) Am dispus Corpului de control al ministrului să investigheze, în regim de urgenţă, cu celeritate. Aştept acest raport şi vă garantez că am să dispun măsurile legale care se impun. (...) Factual, ştiu ce s-a întâmplat", a spus Birchall, marţi, la sediul CSM.



Ea a explicat că la momentul în care a preluat mandatul de interimar la Justiţie această chestiune apărea ca rezolvată, însă acum verificările interne vor stabili de ce documentul de eliberare din funcţie a lui Iacob nu a ajuns la preşedintele României.



Procurorul Marius Iacob şi-a depus demisia din funcţia de adjunct al DNA pe 19 martie.



Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis pe 18 martie o acţiune a Inspecţiei Judiciare şi a dispus ca Iacob să fie sancţionat cu avertisment pentru săvârşirea unei abateri disciplinare.



Iniţial, în septembrie 2018, Secţia pentru procurori a CSM a decis că Marius Iacob nu a săvârşit o abatere disciplinară, însă Inspecţia Judiciară a făcut recurs, care a fost admis de Instanţa supremă.

