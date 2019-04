Ce spune Liviu Dragnea despre Codurile penale

Guvernul trebuie să înceteze cu "această discuţie la nesfârşit" pe tema ordonanţelor de urgenţă referitoare la Codurile penale, iar Parlamentul trebuie să finalizeze procedura începută în acest sens, a declarat vineri preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, care a afirmat că ministrul Tudorel Toader "nu mai poate continua aşa".



"În ceea ce priveşte ordonanţa, eu vă spun sincer că în ziua de miercuri m-am amuzat: vedeam, aşa, un fel de teatru cam ieftin. Îi vedeam pe unii de la Bruxelles care ţipau şi care urlau şi care ameninţau. (...) Pentru ce era acest teatru? Domnul Toader să înţeleagă că nu mai poate continua aşa, trebuie să înceteze cu această atitudine. Mulţi colegi îmi spun că de fapt toată intenţia dumnealui a fost din ianuarie să ridice aceste subiecte în dezbatere şi ca să discutăm trei luni de zile nu de ce avem de făcut în România reală - nu în România imaginară - şi a tot anunţat că va da nişte ordonanţe de urgenţă care de fapt nu s-au dat şi despre care nu are intenţia să le dea vreodată", a declarat Dragnea la Călăraşi.



El a solicitat Guvernului să înceteze cu discuţia despre Coduri şi totodată a apreciat că Parlamentul trebuie să finalizeze procedura pe marginea acestora.



"Deci eu cer guvernului în mod ferm să înceteze cu această discuţie la nesfârşit. Parlamentul începuse procedura de finalizare a votului pentru Codurile penale, după verificarea de la Curtea Constituţională. A fost o greşeală a PSD că a crezut în unii care au spus că vor da aceste Coduri prin Ordonanţe de urgenţă ca să ajungă la final să se meargă, din câte am înţeles, cu vreo 7 - 8 articole la Bruxelles într-o mare umilinţă. Deci, în ceea ce priveşte Codurile penale şi legislaţia respectivă, Parlamentul trebuie să-şi urmeze cursul pe care îl începuse. Că se vor adopta în această sesiune, în sesiunea următoare, când se vor adopta, aceste legi trebuie să fie finalizate pentru că au deasupra lor controlul CCR. Guvernul trebuie să se ocupe serios de programul de guvernare, când are de gând să adopte ceva anunţă azi şi adoptă într-o săptămână, nu putem lăsa să se discute despre nişte teme parazite luni de zile. Aici doamna prim ministru trebuie să ia o decizie, este apanajul dumneaei", a afirmat liderul PSD. AGERPRES