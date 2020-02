Ciolacu, Ponta şi Tăriceanu cer Avocatului Poporului să sesizeze CCR cu privire la OUG pe alegerile anticipate

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, preşedintele Pro România, Victor Ponta, şi preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, au cerut marţi Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu ordonanţa de urgenţă referitoare la organizarea alegerilor anticipate, dar şi cu privire la toate cele 25 de OUG adoptate de Guvernul Orban în şedinţa din 4 februarie.



În solicitarea adresată Avocatului Poporului se arată că OUG pe anticipate are implicaţii imediate şi directe asupra drepturilor electorale, libertăţilor şi îndatoririlor prevăzute de Constituţie.



"Ordonanţa încalcă prevederile constituţionale sub aspectul nerespectării exigenţei constituţionale referitoare la necesitatea asigurării stabilităţii normelor juridice în domeniul electoral. (...) Este esenţial ca reglementarea modificărilor şi completărilor aduse sistemului electoral, de amploarea celor edictate de către Guvern, să fie realizată, potrivit art. 73 din Constituţie, prin lege organică adoptată în cadrul dezbaterilor parlamentare. (...) Prin modificările şi completările aduse, Guvernul legiferează în materie electorală în sensul stabilirii regulilor de desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate, însă fără un suport motivaţional legat de existenţa unei situaţii politice reale în acest sens. Potrivit preambulului ordonanţei, motivarea adoptării acesteia este 'criza politică existentă actuală şi impactul negativ al acesteia asupra activităţii Parlamentului şi Guvernului, însă fără prezentarea concretă a circumstanţelor care, în opinia Guvernului, ar fundamenta respectiva concluzie", se precizează în sesizare.



Semnatarii cererii consideră că ordonanţa nu a fost adoptată în considerarea vreunei situaţii extraordinare, preambulul actului normativ necuprinzând "elemente cuantificabile prin care să se demonstreze caracterul de urgenţă şi situaţia extraordinară în care se află Guvernul" şi care ar pune această autoritate publică în imposibilitatea îndeplinirii funcţiei sale de administrare a alegerilor locale şi parlamentare din 2020.



"În esenţă, OUG modifică tipul de scrutin pe baza căruia se aleg deputaţii şi senatorii, componenţa şi constituirea organismelor electorale şi condiţiile referitoare la listele de susţinători, instituind noi proceduri pentru candidaturile independente, prin reglementarea unor comitete pentru susţinerea acestora, la mai puţin de un an de la organizarea alegerilor, ceea ce încalcă principiile statuate de Curtea Constituţională interpretate în concordanţă cu dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu raportare şi la Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia", se mai arată în sesizare.



Potrivit sursei citate, prin adoptarea într-o singură şedinţă de Guvern a celor 25 de proiecte de OUG Guvernul şi-a arogat efectiv puterea legislativă, încălcând inclusiv principiul separaţiei şi echilibrul puterilor în stat, prevăzut de art. 1 din Constituţie.

AGERPRES