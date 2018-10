Codruţ Olaru o critică dur pe Adina Florea după ce a afirmat că nu a fost niciodată un procuror independent

Procurorul Adina Florea, propusă pentru funcţia de şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a fost criticată pentru faptul că a spus luni, la audierile din CSM, că nu a fost niciodată un procuror independent.



Florea a răspuns la o întrebare adresată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cu privire la relaţia dintre procurorul general şi şeful DNA, spunând: "Eu nu am fost niciodată un procuror independent, pentru că am lucrat în acest sistem, sistem care îşi desfăşoară activitatea în baza controlului ierarhic şi, prin urmare, orice decizie care se ia la nivel de management mediu şi chiar înalt, dacă ne referim la funcţia de procuror şef al DNA, este supusă controlului ierarhic al procurorului şef, în această situaţie al procurorului general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie".



La scurt timp, vicepreşedintele CSM Codruţ Olaru s-a arătat surprins neplăcut de răspunsul Adinei Florea privind perspectiva colaborării instituţionale între şeful DNA şi procurorul general.



"M-a surprins total neplăcut, trebuie să precizez acest lucru, că, după 28 de ani, vă consideraţi un procuror care nu sunteţi independent, cu argumentul chiar care viza verificarea actelor de către procurorul ierarhic", a spus Olaru.



Candidatul la şefia DNA a revenit asupra declaraţiei, susţinând că "a fost o exprimare nefericită" şi că s-a grăbit să răspundă ministrului.



"Cred că a fost o exprimare nefericită când am spus că nu sunt un procuror independent şi cred că m-am grăbit când i-am răspuns domnului ministru. Sigur, nu se pune problema de a nu fi independentă întotdeauna. În activitatea de urmărire penală pe care am desfăşurat-o am fost şi voi rămâne un procuror independent. Nimeni niciodată nu a intervenit în soluţiile pe care le-am dat. Probabil a fost o exprimare nefericită. Nu despre asta era răspunsul meu. Răspunsul meu se referea la cu totul altceva. Se referea la activitatea pe care procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ , în calitate de manager de nivel superior, o poate exercita cu privire la activitatea şi a DNA, în sensul de coordonare, de verificare a atribuţiilor manageriale, de monitorizare a activităţii care se desfăşoară la DNA şi nicidecum de a interveni în vreun mod în privinţa independenţei fie personale, ca manager al DNA, fie la independenţa procurorilor de execuţie care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei", a explicat Adina Florea. AGERPRES