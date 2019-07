Crimele de la Caracal. DIICOT, anunț de ultim moment

Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in rem în cazul crimelor de la Caracal, pentru neglijenţă în serviciu, în legătură cu nerespectarea procedurilor de către poliţistul care a preluat apelurile telefonice date de fata de 15 ani, Alexandra Măceşanu, la numărul de urgenţă 112.



DIICOT a anunţat, într-un comunicat de presă, că a dispus marţi începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracţiunii de neglijenţă în serviciu, prevăzut de art. 298 Cp "cu privire la apelurile telefonice iniţiate de victima M.A.M. către Serviciul Unic de Urgenţă 112, respectiv cu privire la respectarea procedurilor specifice în astfel de situaţii".



Pe de altă parte, DIICOT menţionează că, în perioada 2004 - 2019, pe rolul DIICOT - ST Craiova şi DIICOT - BT Olt nu a fost înregistrată nicio cauză privind activităţi infracţionale desfăşurate de Gheorghe Dincă.



În legătură cu dispariţia fetei de 18 ani, Mihaela Luiza Melencu, DIICOT spune că a fost sesizată cu privire la infracţiunea de trafic de persoane abia în data de 5 iunie, la mai mult de o lună de la săvârşirea faptei, deşi plângerea penală a fost formulată de către bunicul fetei la Postul de Poliţie Dioşti încă din 15 aprilie.



În acest dosar, DIICOT detaliază ce acte de urmărire penală au fost efectuate după data de 5 iunie, printre care şi supunerea la testul cu detectorul de minciuni a bunicului şi mamei fetei de 18 ani, după ce s-a constatat existenţa unor aspecte contradictorii în declaraţiile acestora.



* 05.06.2019 - dosarul nr.203/D/P/2019 a fost înregistrat pe rolul DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, prin declinare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova;



* 06.06.2019 - s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiunea de trafic de persoane, prevăzută de art. 210 Cp alin. 1 lit. a Cp (privind victima Mihaela Luiza Melencu)



* 12.06.2019 - ordonanţă de dispunere a unei expertize criminalistice (INEC);



* 12.06.2019 - ordonanţă prin care s-a dispus efectuarea unei expertize criminalistice pentru îmbunătăţirea unor imagini surprinse de camerele de supraveghere, precum şi raportul ataşat acestuia;



* 17.06.2019 - 18.07.2019 - audieri martori;



* 24.06.2019 - efectuarea unei percheziţii informatice autorizate de judecător;



* 28.06.2019 - activităţi specifice de căutare în teren;



* 04.07.2019 - raport de constatare criminalistică, dispus la 01.07.2019, cu privire la detecţia comportamentului simulat faţă de bunicul şi mama victimei (declaraţii de consimţământ), ca urmare a constatării existenţei unor aspecte contradictorii în declaraţiile acestora;



* 10.07.2019 - activităţi de identificare a terminalului mobil utilizat de victimă;



* 10.06.2019 - 19.07.2019 au fost efectuate activităţi în baza unor metode speciale de cercetare;



* 11.07.2019 - ordonanţă pentru copierea datelor informatice conţinute de mijloacele de stocare a datelor informatice, dispozitivele şi sistemele informatice înscrise în mandatul de percheziţie informatică nr. 121/11.07.2019;



* 11.07.2019 - autorizare de efectuare percheziţie informatică asupra terminalului mobil al unui martor. AGERPRES