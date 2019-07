Cristina Tarcea: Am obosit; ce am văzut şi ce am simţit m-au făcut să îmi fie dor să trăiesc printre oameni obişnuiţi

Foto: Lucian Alecu

Şefa Instanţei supreme Cristina Tarcea, a declarat miercuri că nu şi-a mai depus candidatura pentru un nou mandat, deoarece tot ce a trăit ca preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a făcut-o să-i fie "extrem de dor" ''să trăiască printre oameni obişnuiţi, cu foarte mult bun simţ, cu foarte multă onestitate şi cu mai puţină imaginaţie".



Prezentă la sediul Curţii Constituţionale, Tarcea a fost întrebată de jurnalişti de ce nu mai candidează pentru un nou mandat la şefia Instanţei supreme.



"Vreţi un răspuns diplomatic sau un răspuns sincer? Răspunsul diplomatic ar suna la maniera: am obosit. Răspunsul sincer sună la modul: în calitate de preşedinte al Înaltei Curţi, din păcate, trebuie să relaţionezi cu persoane din afara sistemului de justiţie şi din afara Înaltei Curţi. Ce am văzut, ce am trăit şi ce am simţit m-au făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obişnuiţi, cu foarte mult bun simţ, cu foarte multă onestitate şi cu mai puţină imaginaţie. Ăsta e răspunsul sincer", a spus Tarcea.



Întrebată dacă i-a fost teamă de concursul organizat de CSM, Tarcea a precizat: "Pentru că suntem la momentul sincerităţilor, vreau să vă spun că tot atacul ăsta şi asaltul la care a fost supusă Curtea supremă m-au făcut de foarte mult timp să meditez la ideea dacă mai merită sau nu mai merită să duc în continuare mandatul. Şi am spus că da, trebuie să lupt să îmi termin mandatul, pentru a demonstra că plec când vreau eu şi nu când vor alţii. Nicio clipă nu m-am gândit la corectitudinea sau incorectitudinea concursului pentru că decizia mea era luată de mult timp". AGERPRES