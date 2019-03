CSM amână discutarea acţiunilor disciplinare exercitate de IJ împotriva Laurei Codruţa Kovesi

Karina Knapek

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat miercuri, la ieşirea de la Consiliul Superior al Magistraturii, că are acţiuni disciplinare împotriva ei cum nu are niciun alt procuror, subliniind că există tendinţa de a fi judecată public.

Kovesi s-a prezentat miercuri la CSM, unde există pe rol două rapoarte întocmite pe numele ei de către Inspecţia Judiciară cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare.

La ieşire, Laura Codruţa Kovesi a anunţat că discutarea celor două rapoarte a fost amânată de Secţia pentru procurori în materie disciplinară a CSM.

"Este o activitate în derulare, se administrează probe, nu o să îmi fac apărarea în spaţiul public. Am atâtea acţiuni disciplinare şi verificări cum nu are niciun procuror. Văd că există tendinţa de a fi judecată public, mai ales de către unii. O să vedem soluţiile care se vor da. Deocamdată, ambele cauze care au fost astăzi s-au amânat", a precizat Kovesi.

Pe de altă parte, Kovesi a spus că aşteaptă rezultatul negocierilor dintre Parlamentul European şi Consiliu privind funcţia de şef al Parchetului European.

"Cred că se negociază profesionalismul celui care trebuie să deţină această funcţie. Până în acest moment, din perspectiva Comisiei tehnice, eu am fost prima dintre candidaţii care s-au calificat în această procedură. Aştept rezultatul acestor discuţii care se fac între Parlamentul European şi Consiliu. Nu ştiu ce elemente de negociere sunt avute în vedere. Din punctul meu de vedere, ca profesionist, eu mi-am făcut treaba, am ieşit prima. Aştept rezultatul acestor negocieri", a precizat Kovesi.

