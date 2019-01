CSM respinge cererea Adinei Florea privind arestarea procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu (surse)

Secţia pentru procurori a CSM a respins, luni, cererea depusă de Adina Florea, procuror şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, privind emiterea unui aviz în vederea solicitării în instanţă a arestării preventive a fostului şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi a fostului procuror Mircea Negulescu, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.



Adina Florea a mers luni la CSM pentru a solicita aviz în vederea arestării celor doi, însă Secţia pentru procurori a respins cererea după mai multe ore de dezbateri.



Procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului General au extins cercetările faţă de Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu.



Iniţial, Lucian Onea a fost pus sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, iar Mircea Negulescu pentru participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului şi complicitate la represiune nedreaptă.



Ulterior, a fost extinsă urmărirea penală pe numele lui Mircea Negulescu pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, complicitate la represiune nedreaptă, inducerea în eroare a organelor judiciare, compromiterea intereselor Justiţiei, trafic de influenţă, fals intelectual, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.



De asemenea, Lucian Onea este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informaţiilor secrete de stat, abuz în serviciu, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.



În plus, a fost extinsă urmărirea penală pe numele a trei procurori de la DNA Ploieşti şi trei ofiţeri de poliţie judiciară.



"Faptele cercetate vizează modul în care cei doi inculpaţi şi cei şase suspecţi au efectuat acte de urmărire penală în dosare aflate în instrumentarea lor, existând suspiciunea constituirii unui grup infracţional organizat care ar fi acţionat coordonat, în scopul comiterii infracţiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual şi uz de fals", susţine Parchetul General.



Potrivit Parchetului General, în anul 2015, Lucian Onea şi Mircea Negulescu l-au determinat prin constrângere pe fostul deputat Vlad Cosma, ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept "mită electorală". Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la DNA Ploieşti.



Parchetul mai arată că, deşi ştia că probele sunt ticluite în mod mincinos de Vlad Cosma, Lucian Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de corupere a alegătorilor, prezentând instanţei, drept probe, documentele ticluite. AGERPRES