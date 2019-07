Răzvan Cuc depune plângere penală împotriva fostului director al CFR Călători, Iosif Szentes: Nu am nicio treabă cu nicio şpagă, este un şantaj

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a afirmat că va depune marţi o plângere penală împotriva fostului director al CFR Călători, Iosif Szentes, care l-ar fi şantajat cu o înregistrare, apărută în presă, cu scopul de a fi repus în funcţie.



"Astăzi, aşa cum am spus şi la televiziunea care a avut drept target să creeze o imagine destul de bombastică acestui subiect, în fine, m-am obişnuit ca la acea televiziune ministrul Transporturilor să fie tăvălit, dar nu asta este o problemă. Pe acea înregistrare, făcută ilegal, şi am să mă duc astăzi să depun plângere penală vizavi de omul care a făcut-o... Eu am înţeles că se încearcă tot felul de stârniri de emoţii, dar e bine să fii foarte bine documentat când faci lucrurile astea, pentru că la mine poate să vină oricine să spună orice. Dacă cineva are elemente că au fost presiuni făcute asupra lui, e liber să se ducă să facă ce vrea, eu n-am nicio treabă şi nu mă interesează nici Dorobanţu (actualul director general al CFR Călători), nici Szentes", a explicat Cuc.



Cuc a precizat că Szentes şi-a dorit foarte mult să se întoarcă în funcţia de şef al CFR Călători şi i-a transmis prin anumite cercuri că are nişte înregistrări, pe care le va face publice.



"Este foarte bine că a făcut aceste înregistrări publice, ca să vedem care este problema. Eu cred că toată lumea s-a edificat că nu au eu nicio treabă cu nicio şpagă, eu nu am treabă cu nicio numire, acestea sunt făcute de Consiliul de Administraţie. Dacă eu aş deduce că domnul Szentes, care a făcut acele înregistrări, a făcut o presiune prin intermediul unei televiziuni să se întoarcă înapoi în funcţie sau un şantaj... Un grup de şmecheri spune aşa: "Bă, noi când vrem, facem un scandal şi schimbăm un ministru din funcţie, că vrem noi, că suntem şmecheri şi avem nevoie să intervină cineva din presă". Şi găsesc pe cineva. Ce să vedeţi, ce s-a întâmplat, a fost o mare fâsâială tot ce a încercat să facă domnul Szentes cu şantajul lui", a continuat Cuc.



Ministrul a precizat că în momentul în care a fost făcută înregistrarea, de faţă se afla şi un consilier al său.



"Se aude şi vocea lui. Este bine că a fost prezent la discuţii", a mai spus Cuc, fără a preciza despre cine este vorba. AGERPRES