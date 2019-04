Răzvan Cuc, după audierea la DNA: Dosarul vizează perioada în care am fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a confirmat că a fost audiat luni la Direcţia Naţională Anticorupţie în calitate de martor, precizând că a dat declaraţii într-un dosar deschis în cursul acestui an şi care vizează perioada în care era secretar de stat la acelaşi minister.



"Am fost într-adevăr citat în cursul săptămânii trecute să mă prezint astăzi de dimineaţă (luni - n.r.) la Direcţia Naţională Anticorupţie. M-am prezentat şi mă voi prezenta de fiecare dată când voi fi solicitat. Am fost solicitat în calitate de martor, m-am dus dimineaţa, nu noaptea însoţit de SPP-işti sau ziua cu eşarfe pe cap. M-am dus, mă voi duce tot timpul de câte ori voi fi citat. E vorba de un dosar care a fost deschis în cursul acestui an pentru perioada în care eram secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Mai multe detalii nu vă pot oferi fiindcă este o anchetă în curs", a precizat Răzvan Cuc, la Parlament.



Potrivit acestuia, "este vorba de nişte denunţuri făcute de anumite persoane''. ''Nu vreau să intru în detalii. Am intrat în calitate de martor, am ieşit în calitate de martor. Am dat declaraţii", a adăugat Cuc.



Întrebat de presă dacă acuzaţiile îl vizau pe el sau pe altcineva din minister, Cuc a replicat: ''Din moment ce am fost şi eu automat mă vizau şi pe mine. Dar am dat declaraţii în acest sens''. AGERPRES