Un important lider interlop din Timișoara, pregătea agresarea fizică a unui cunoscut jurnalist. "Am aflat întâmplător de la avocații celor care îi reprezintă pe interlopi, după reținerea acestora de DIICOT, că ar fi trebuit să fiu atacat"

Jurnalistul Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, urma să fie atacat la ordinul liderului interlop Lucian Boncu pentru a-l determina să nu mai continue investigațiile și dezvăluirile despre acesta și legăturile sale cu reprezentanți ai administrației publice locale din Timișoara, reiese din dosarul în care Boncu și alți membri ai grupării sale au fost arestați pentru sechestrarea și bătaia aplicată unui bucureștean.

În 10 septembrie anul acesta, polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Poliției Timiș s-au autosesizat deoarece ”în urma unor activități specifice am obținut date cu privire la faptul că, în data de 10.09.2019, în jurul orei 17.00, la solicitare lui Boncu Lucian Adrian a avut loc o întâlnire pe terasa restaurantului Cuina din localitatea Chișoda, între acesta și numitul Gavrilă Nicolae (omul său de încredere, cel care-i era șofer după ce a comis accidentul mortal, aflându-se sub influența cocainei, n.a.). Acesta din urmă a fost însoțit de Marin Elvis Cristian, zis ”Bobi”, Marciuc Robert Cristian, zis ”Mati” și alți doi indivizi neidentificați până în prezent. Scopul acestei întâlniri a fost ”aplicarea unei corecții” lui Boța Dragoș, jurnalist de investigații la publicația PRESSALERT.ro, fiind cunoscut faptul că Boța Dragoș a publicat mai multe articole negative referitoare la Boncu Lucian Adrian, care i-au adus un prejudiciu de imagine în lumea interlopă din Timișoara, printre acestea facem referire la ultimul articol publicat în 09.09.2019”. Articolul care a determinat decizia lui Boncu de a ordona atacarea jurnalistului a fost cel în care Dragoș Boța a dezvăluit faptul că Boncu a dat declarații la structura centrală a DIICOT împotriva unui traficant de cocaină.

Scopul atacului era de a-l determina să nu mai continue investigațiile și dezvăluirile despre acesta și legăturile sale cu reprezentanți ai administrației publice locale din Timișoara.

"Am aflat întâmplător de la avocații celor care îi reprezintă pe interlopi. Aceștia mi-au spus că au picat din cauza mea. Eu chiar n-am înțeles la momentul respectiv despre ce este vorba. Ulterior am întrebat în stânga și în dreapta și ulterior am aflat că cel de-al doilea dosar de violență al grupării Boncu, cel în care au fost ulterior arestați pentru sechestrarea unui bucureștean, a plecat acest dosar de la o sesizare venită de la cei de la investigații criminale, care au strâns informații din care a reieșit că a doua zi după ce am publicat un articol în care spuneam că liderul interlop Lucian Boncu a fost la DIICOT-ul Central și a dat declarații împotriva unui traficant de cocaină, a fost o întâlnire. Polițiștii și investigatorul sub acoperire din acest caz au dat declarații din care reiese că a fost convocată această întâlnire de Lucian Boncu, că a fost chemat acolo omul său de încredere", a spus Dragoș Boța la Antena 3.



