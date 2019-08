Dana Gîrbovan a făcut primul pas pentru a putea prelua portofoliul la Ministerul Justiției

Dana Gîrbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, a anunțat luni pe Facebook că și-a depus cererea de demisie din magistratură, scrie Antena 3.

Acesta este primul pas pentru a prelua portofoliul de la Justiție, în condițiile în care premierul Dăncilă a anunțat vineri că aceasta este cea mai bună variantă pentru acest minister.

„Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am inregistrat la Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratura.

In toata activitatea de judecator am spus ceea ce am crezut si am crezut in ceea ce spun, chiar daca nu era pe placul unei majoritati de moment. Odata ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justitiei, mi se pare firesc sa imi dau demisia din magistratura, pentru ca procedura efectiva de numire sa poata fi initiata”, a scris Dana Gîrbovan pe Facebook.