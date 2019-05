Dăncilă despre extrădarea lui Mazăre: Justiţia şi-a făcut datoria; este un gest de normalitate

Premierul Viorica Dăncilă consideră că Justiţia şi-a făcut datoria în ceea ce priveşte extrădarea lui Radu Mazăre din Madagascar, subliniind că astfel de situaţii trebuie privite "în mod egal indiferent de nume".



"Nu aş vrea să comentez acest lucru, justiţia trebuie să îşi facă datoria. Şi-a făcut datoria, şi-a făcut datoria chiar foarte prompt şi acest lucru trebuie să fie privit în mod egal, indiferent de nume. Deci, nu ne referim la un nume, este un gest de normalitate", a declarat Viorica Dăncilă, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Frasin, în judeţul Suceava, întrebată cum cataloghează aducerea în ţară a lui Radu Mazăre.



Ea a spus că în România "statul de drept funcţionează", dar că nu ar lega "statul de drept de o singură persoană".



"Eu zic că da, eu nu aş lega statul de drept de o singură persoană. (...) În România, statul de drept funcţionează, eu spun că noi respectăm statul de drept, respectăm justiţia şi respectăm în acelaşi timp sau trebuie să respectăm drepturile cetăţenilor, pentru că toate acestea trebuie privite în mod egal", a completat premierul.



Întrebată dacă este o coincidenţă faptul că aducerea în ţară a fostului primar al Constanţei s-a produs chiar în timpul campaniei electorale, Dăncilă a răspuns: "Nu ştiu dacă este o coincidenţă sau nu, nu vreau să comentez acest lucru. Pot să spun că am fost la curent cu tot procesul pentru aducerea în ţară din Madagascar şi că noi ne-am comportat într-un mod corect".



Dăncilă a subliniat că nu vrea să lege această acţiune de votul din 26 mai întrebată dacă extrădarea lui Mazăre va avea avea vreo influenţă în acest sens. "Nu vreau să leg această acţiune de vot", a spus ea.



De asemenea, întrebată dacă se gândeşte să o menţină pe Ana Birchall în continuare la Ministerul Justiţiei, premierul a spus: "Nu am discutat acest lucru. După cum ştiţi, doamna Birchall este şi vicepremier pe parteneriate strategice. Dacă aş menţine-o şi într-o parte şi în alta aş schimba configuraţia Guvernului, deci ar fi privit ca o restructurare".



"Acest lucru îl vom discuta în Comitetul Executiv Naţional. Suntem un guvern politic, deci vom lua decizia acolo", a subliniat Dăncilă.



Fostul primar al municipiului Constanţa Radu Mazăre, extrădat din Madagascar, a fost adus luni seară sub escorta Poliţiei, în România. AGERPRES