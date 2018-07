Danileţ: Am sesizat CSM şi IJ cu privire la cele semnalate de Liviu Dragnea în legătură cu influenţarea unui judecător

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat joi că a sesizat CSM şi Inspecţia Judiciară pentru a se efectua verificări în legătură cu afirmaţia lui Liviu Dragnea că un ofiţer din serviciile secrete i-ar fi relatat despre "rezolvarea" unor judecători din completul care l-a condamnat în dosarul angajărilor fictive.



"Azi am sesizat CSM şi Inspecţia Judiciară cu privire la cele semnalate de Liviu Dragnea în legătură cu influenţarea unui judecător suprem", a scris Danileţ, într-un mesaj pe Facebook.



Danileţ solicită CSM şi Inspecţiei Judiciare demararea procedurilor de verificare cu privire la declaraţiile date de Liviu Dragnea, miercuri, la Antena 3.



"Consider că sunt două aspecte aici, care trebuie lămurite urgent. Primul aspect, grav: întâlnirea dintre preşedintele Camerei Deputaţilor cu un ofiţer activ al serviciilor de informaţii pentru a discuta de un caz privind mai multe persoane fizice aflat pe rolul instanţei supreme. Când a avut loc? Unde? În ce temei legal? Cine a mai fost de faţă? Care sunt instituţiile unde se discută acest caz? De ce participă un ofiţer de informaţii la acea întâlnire? Ce scop avea acea întâlnire? Aici ar trebui să intervină CSM pentru a atrage atenţia asupra instituţiilor statului în legătură cu implicarea voluntară a unor ofiţeri în discuţii şi analize despre justiţie. Al doilea aspect, mult mai grav: declaraţia cum că unul dintre judecătorii cauzei ar fi fost influenţat în soluţia sa. În aceste condiţii, Inspecţia Judiciară trebuie să se sesizeze imediat: să îl audieze ca martor pe Liviu Dragnea pentru a indica numele ofiţerului de informaţii, acesta din urmă să fie audiat ca martor pentru a indica numele celui care a făcut influenţa şi asupra cui, iar judecătorul în cauză şi restul membrilor din complet să fie audiaţi. Dacă totul a fost o minciună, trebuie ca CSM să iasă public să arate acest lucru, iar independenţa completului de judecată şi reputaţia profesională a fiecărui membru al completului să fie apărate! Dacă cele relatate sunt reale, să înceapă de urgenţă procedurile judiciare: penale, împotriva celor care au făcut instigare la abuz în serviciu (sau şantaj ori poate dare de mită); disciplinare sau chiar penale, dacă există magistraţi influenţaţi", afirmă Danileţ.



Liviu Dragnea a declarat, miercuri, că există "un ofiţer" din serviciile secrete care i-a relatat despre "rezolvarea unor judecători": "Este un ofiţer, nu îi dau numele, pentru că sunt un om de caracter, care mi-a zis că a participat întâmplător la o discuţie cu nişte şefi din nişte instituţii care au zis 'domnule, deocamdată am rezolvat doar un judecător, dar lucrăm în continuare'. Eu nu îi dau numele, este militar, dar dacă ţine la onoarea militară, şi nu are mize mici şi nu vrea să stea cu piatra asta pe inimă toată viaţa, poate ar fi bine să iasă să spună lucrurile astea, pentru că mâine ar putea să i se întâmple lui aşa ceva".



Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat, pe 21 iunie, pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman în legătură cu angajarea în această instituţie a două persoane care de fapt lucrau pentru organizaţia PSD. Decizia nu este definitivă. http://www.agerpres.ro