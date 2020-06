ÎCCJ. A fost anulată decizia prin care se cerea demolarea Ambasadei SUA, Băneasa Shopping Center, Ikea

ÎCCJ a anulat sentința pe latură civilă în dosarul ”Băneasa”. Respectiva sentință a fost motivată de către judecătorul Corneliu Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel București (CAB) în timp ce se afla internat la psihiatrie, conform Luju.ro, și nici nu mai avea calitatea de magistrat.

Astfel, ICCJ a decis vineri, 12 iunie 2020, desfiintarea sentintei civile din dosarul “Baneasa”, cauza urmand sa fie trimisa la Curtea de Apel Bucuresti pentru rejudecare. De asemenea, ICCJ a desfiintat si formele de executare a masurilor asiguratorii luate.

Prin soluția dată și motivată de către judecătorul aflat internat la psihiatrie, se dispunea restituirea terenului de 224 de hectare de către omul de afaceri Puiu Popoviciu si alții către USAMV București, demolarea tuturor construcțiilor existente pe aceste terenuri, dar și instituirea unor popriri asiguratorii asupra conturilor deținute de aceștia. Se decidea, astfel, demolarea Ambasadei SUA, Băneasa Shopping Center, Ikea, și altor construcții aflate în vecinătatea acestor mari centre comerciale.

Iata minuta ICCJ:

“46/1/2020 - Admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, de inculpatii Diaconescu Stefan, Petrulian Gheorghe, Popoviciu Gabriel-Aurel, Luican Ion Mihai Florin, Alecu Ioan-Niculae, Toader Gabriel Rasvan, Bejenaru Andrei-Mihai, Minea Lizeta, de partile civile Universitatea de stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, de partile responsabile civilmente SC Baneasa Rezidential SRL, SC Baneasa Business and Technology Park SA, SC Baneasa Investments SA, precum si de partile interesate Ikea Romania SA, BRD Groupe Societe Generale SA, Carrefour Romania SA, Unicredit Bank SA, Alpha Bank Romania SA, NBG Bank Malta Limited, Societe Generale, Unicredit SPA Italia si Domus-Mex SRL impotriva sentintei penale nr.267/F din data de 28 decembrie 2018, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penala, in dosarul nr. 4445/2/2016. Desfiinteaza sentinta penala apelata si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, respectiv la Curtea de Apel Bucuresti. Desfiinteaza formele de executare a masurilor asiguratorii luate prin sentinta penala atacata. Respinge, ca ramase fara obiect, cererile de ridicare a masurilor asiguratorii luate prin aceeasi sentinta. Respinge, ca nefondate, cererile de ridicare a masurilor asiguratorii instituite in cursul urmaririi penale in dosarul nr. 206/P/2006, pe care le mentine. Respinge, ca tardiv, apelul declarat de inculpatul Todiras Ioan impotriva aceleiasi sentinte penale. Obliga pe apelantul inculpat Todiras Ioan la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare catre stat. Restul cheltuielilor judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Respinge, ca nefondate, cererile apelantelor parti interesate BRD Groupe Societe Generale SA si Societe Generale de obligare a partilor adverse la plata cheltuielilor judiciare. Onorariul cuvenit aparatorilor desemnati din oficiu pentru apelantii inculpati Minea Lizeta si Todiras Ioan, in cuantum de cate 868 lei, se platesc din fondul Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 12 iunie 2020”.