Declarația Laurei Codruța Kovesi după revocarea de la conducerea DNA: „Decretul de revocare emis de președintele României lasă un mare semn de întrebare”

Laura Codruţa Kovesi a reacționat după ce Klaus Iohannis a semnat revocarea ei de la conducerea DNA.

„Președintele României a emis decretul de revocare din funcția de procuror-șef al DNA. Mandatul meu încetează începând de astăzi. Am fost procuror șef al DNA timp de cinci ani și tot ce am realizat am consemnat într-un raport care va fi făcut public în cel mai scurt timp”, a spus Codruța Kovesi.

„Propunerea de revocare nu a întrunit condițiile prevăzute de lege. CSM a dat aviz negativ. Am dovedit că motivele invocate de ministrul Justiției în propunere, o parte din ele sunt nereale, o parte sunt neîntemeiate. Decretul de revocare emis de președintele României lasă un mare semn de întrebare: va exista o subordonare discreționară a procurorilor șefi față de ministrul Justiției. Nu comentez decizia CCR, însă aș vrea să arăt că motivarea sugerează că procurorii vor fi subordonați ministrului”.

Sursa Antena 3