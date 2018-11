Deputaţii au respins moţiunea simplă pe Justiţie şi au adoptat câteva modificări ale Legii Educaţiei

Plenul Camerei Deputaţilor a respins, în această săptămână, moţiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi a adoptat o serie de proiecte de lege, câteva dintre ele aducând modificări Legii Educaţiei Naţionale.



* În moţiunea simplă, iniţiată de PNL şi USR, intitulată "Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)", se cerea demisia lui Tudorel Toader, pe care cele două partide îl acuzau, în 20 de puncte, că prin comportamentul său a "abandonat Justiţia în mâna infractorilor" şi "a trimis România în trecut, în perioada Năstase-Stănoiu, în care dosarele se rezolvau în şedinţe de partid".



"Pentru acest motiv ar fi trebuit să vă daţi demult demisia! Nu e târziu nici acum! (...) V-aţi făcut de ocară în faţa studenţilor, în faţa colegilor dumneavoastră de catedră pe care nu îi puteţi păcăli sau manipula, v-aţi făcut de râs în faţa întregii ţări, mai puţin a lui Liviu Dragnea & Co. Dumneavoastră sunteţi cel care aduce deservicii grave imaginii României în plan extern, nu atât prin vorbele pe care le rostiţi mai mult sau mai puţin meşteşugit, cât mai ales prin fapte! Degeaba afirmaţi prin fraze aşezate cu grijă că promovaţi independenţa Justiţiei, că sprijiniţi lupta împotriva corupţiei, dacă prin fapte faceţi exact contrariul", se arată în textul moţiunii.



În cadrul dezbaterilor, Toader a afirmat că mesajul pe care doreşte să-l transmită este acela că activităţile care se desfăşoară la Ministerul Justiţiei sunt pentru revenirea la normalitate în ceea ce priveşte înfăptuirea Justiţiei.



"Trecând peste discursul politic sau din alte interese, mesajul pe care vreau să îl transmit, nu în faţa dumneavoastră, astăzi, ci prin activităţile pe care le desfăşurăm la Ministerul Justiţiei este acela de revenire la normalitate în activitatea de înfăptuire a Justiţiei", a declarat Tudorel Toader la tribuna Camerei Deputaţilor.



Moţiunea a fost respinsă cu 99 de voturi "pentru", 171 de voturi "împotrivă" şi cinci abţineri.



* Unul dintre proiectele de lege importante adoptate de Camera Deputaţilor este cel privind propunerea de modificare a Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede acordarea unui spor de izolare pentru personalul din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, dar stipulează şi majorarea salariilor mai multor categorii de personal.



Propunerea legislativă prevedea acordarea sporului de izolare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", însă Comisia de muncă a introdus mai multe amendamente de majorare a salariilor şi în cazul altor categorii, cum ar fi personalul încadrat pe funcţii de specialitate din cadrul Aeroclubului României şi Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, federaţiilor sportive şi din unităţile sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, Autorităţii Feroviare Române - AFER şi din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.



* Deputaţii au mai adoptat un proiect care modifică legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care prevede prelungirea de la 3 la 7 ani a vârstei minime la care copiii pot fi plasaţi în servicii de tip rezidenţial.



"Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani poate fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidenţial fiind interzis. Prin excepţie de la prevederile alin. 1 se poate dispune plasamentul într-un serviciu de tip rezidenţial al copilului mai mic de 7 ani, în situaţia în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip rezidenţial specializate. Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019", se arată în proiect, pentru care Camera este for decizional.



* Şi propunerea legislativă care prevede interzicerea în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale a comportamentelor care constau în violenţa psihologică - bullying a fost aprobată de deputaţi.



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale, în sensul înfiinţării unor compartimente de consiliere parentală pentru familiile elevilor care au săvârşit acte de violenţă psihologică şi consiliere pentru elevi, astfel încât cei implicaţi să poată beneficia de evaluare şi asistenţă psihologică de specialitate.



În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/teme/ cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de violenţa psihologică, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii educaţionale potrivite.



* A fost adoptat, de asemenea, un proiect ce prevede că unităţile de învăţământ preuniversitar sunt obligate să înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal.



Propunerea legislativă, care modifică Legea Educaţiei, spune că, "în vederea asigurării accesului la învăţământul general obligatoriu, unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal".



Totodată, personalul unităţilor de învăţământ la care s-a solicitat înscrierea trebuie să anunţe, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, serviciile de asistenţă socială din circumscripţia respectivă şi după caz, organele de poliţie, în vederea efectuării procedurilor de înscriere a acestor persoane în registrele de stare civilă conform legii sau în vederea identificării lor.



Camera Deputaţilor este primul for sesizat cu acest proiect de lege.



* Plenul Camerei a mai aprobat un proiect care prevede că instituţiile de învăţământ superior de stat sunt obligate să acorde cel puţin 10 locuri bugetate pentru absolvenţii cu diplomă de Bacalaureat şi care provin din sistemul de protecţie socială.



* A fost adoptată tacit propunerea legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele Mihai I", care are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestei structuri ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii.



Potrivit proiectului de lege, sediul instituţiei este Palatul Elisabeta, situat pe şoseaua Kiseleff din Bucureşti.



"Instituţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale. Activitatea instituţiei constă în crearea şi dezvoltarea de programe şi proiecte în vederea: promovării tradiţiilor, obiceiurilor şi simbolurilor naţionale, a persoanelor şi realizărilor de valoare din domeniul ştiinţific, cultural, educaţional, sportiv şi economic, promovarea unor evenimente cu semnificaţie istorică şi a unor programe de dezvoltare pe termen mediu şi lung, dezvoltarea socio-culturală, sportivă şi educaţională pe plan local, regional, naţional şi internaţional, recunoaşterea meritelor şi susţinerii elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, pentru a atinge excelenţa, promovarea, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, a imaginii României, investiţiilor şi turismului, artei, ştiinţei, educaţiei şi a monumentelor istorice faţă de personalităţi, investitori şi instituţii din străinătate", prevede proiectul.



Anual se alocă acestei instituţii, de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului, o sumă în lei, echivalentă cu 860.000 de euro.

Camera Deputaţilor este primul for legislativ sesizat cu acest proiect. AGERPRES