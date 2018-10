Denunţătorul lui Meleşcanu, audiat la Parchetul General

Vasile Popovici, fost ambasador al României în Maroc şi Portugalia, s-a prezentat luni la Parchetul General pentru a fi audiat în legătură cu plângerea depusă pe numele ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu.



"Este un caz foarte simplu. Ministerul Afacerilor Externe a organizat un concurs, despre care domnul ministru Meleşcanu avea cunoştinţă, pentru că l-am informat chiar eu, dacă nu l-au informat departamentele din MAE. Şi domnul Meleşcanu, ignorând total concursul, pe care ar fi putut în definitiv să-l anuleze administrativ, printr-un pretext sau altul, şi-a numit propriul fiu vitreg pe acel post, ca într-o ţară bananieră. Acest lucru cred că nu se poate întâmpla în România (...) Eu am lucrat aproape 17 ani în MAE şi nu am văzut ceva similar, adică un ministru să-şi numească propriul fiu. Iar domnul Meleşcanu, ca şi domnul Tăriceanu, vin cu această, nici nu ştiu cum să-i spun, prostie sau prosteală în ochii lumii, să spună că un fiu vitreg nu este un fiu, şi dacă ar vrea să fie fiu ar trebui să fie înfiat după ce un individ s-a căsătorit cu soţia lui (...) Domnul Meleşcanu a săvârşit mai multe infracţiuni, abuz în serviciu şi conflict de interese. Asta se pedepseşte cu închisoarea. Îmi pare rău de domnul Meleşcanu, care a cedat cântecului de sirenă al soţiei, dar suntem într-o ţară europeană şi aşa ceva nu este posibil. Nu doresc dreptate pentru mine, acesta este un caz exemplar în care un ministru îşi face de cap cum vrea el (...) Este cu atât mai grav cazul, cu cât acest ministru vrea să conducă România, să asigure preşedinţia Uniunii Europene. Un ministru care îşi numeşte propriul fiu vrea să fie exemplar la nivelul UE. Suntem de râsul lumii", a declarat Vasile Popovici, la Parchetul General.



Întrebat de ce şi-a retras Meleşcanu fiul vitreg din postul de la Strasbourg înainte de a-l prelua efectiv, Vasile Popovici a spus: "Aici este altă şmecherie. Au înţeles că au făcut-o groasă, au mimat că, din motive personale, fiul nu mai merge la post. De fapt, fiul a fost întors de pe autostradă în Ungaria, acum o săptămână".



Diplomatul a precizat că acest dosar se poate extinde şi la premierul Viorica Dăncilă.



"Este ceva nemaiauzit şi probabil că a priceput şi doamna prim-ministru Dăncilă că acest dosar se poate extinde şi la dumneaei, deoarece a semnat hotărârea de Guvern", a explicat Vasile Popovici.



Fostul ambasador spune că a avut o întâlnire cu Meleşcanu în anul 2017, însă acesta i s-a părut "lipsit de reacţie", iar fiul vitreg al ministrului de Externe nu îndeplinea condiţiile pentru a fi numit consul la Strasbourg.



"Cu domnul Meleşcanu m-am întâlnit în ziua de 31 iulie 2017. I-am spus despre acel concurs, că l-am câştigat. Mi s-a părut că este lipsit de reacţie, dar am pus-o pe alte motive, pe care nu aş vrea să le precizez, după care i-am scris, aflând că consulul de la Strasbourg urmează să fie retras. Nu mi-a mai răspuns, ceea ce de fapt m-a montat. Nu mi-a dat niciun fel de răspuns, m-am trezit cu această numire a fiului lui pe un post care ar fi trebuit, în principiu, să fie ocupat. Concursul respectiv, trebuie să ştiţi, a fost un concurs cu criterii foarte exigente, pe care nu le putea îndeplini oricine. Trebuia să ai experienţă (...) Nu s-ar fi calificat (fiul lui Meleşcanu) pentru acel concurs, pentru că nu a condus o misiune diplomatică, pentru că nu a fost ordonator de credite, pentru că nu a lucrat cu comunităţile de români. Sunt o mulţime de criterii. Are experienţă de diplomat, pentru că tăticul l-a adus, când a fost director SIE, în Ambasada României la Luxemburg, unde a fost funcţionar consular, nu consul", a mai spus Vasile Popovici.



Presa a relatat că Meleşcanu şi-ar fi numit fiul vitreg consul la Strasbourg, deşi postul respectiv fusese câştigat de Vasile Popovici, care a susţinut un concurs în anul 2016.



Pe 28 iunie 2018, a fost publicată în Monitorul Oficial o hotărâre a Guvernului prin care era rechemat din calitatea de consul general la Strasbourg Sabin Pop şi era numit în calitatea respectivă Sorin Adrian Pîrvulescu, fiul vitreg al lui Meleşcanu.



Vasile Popovici a depus o plângere penală pe numele lui Meleşcanu, iar Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane. AGERPRES