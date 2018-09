Doi bărbaţi au fost reţinuţi de DIICOT pentru trafic de persoane

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Vrancea pentru trafic de persoane, printre care şi minori, urmând să fie prezentaţi vineri judecătorilor cu propunere de arestare preventivă, potrivit anchetatorilor.



Este vorba despre un bărbat de 30 de ani din Mărăşeşti, judeţul Vrancea şi altul de 51 de ani din comuna Barcea, judeţul Galaţi.



"În cauză se efectuează cercetări sub aspectul infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori, constând în faptul că, în perioada mai - iunie a acestui an, o victimă minoră în vârstă de 14 ani şi jumătate şi o altă victimă în vârstă de 40 de ani ar fi fost traficate în vederea practicării prostituţiei", a declarat procurorul Liviu Oprişan, din cadrul Biroul Teritorial Vrancea al DIICOT.



Cei doi bărbaţi urmează să fie prezentaţi pe parcursul zilei în curs judecătorilor Tribunalului Vrancea, în vederea arestării preventive pentru 30 de zile.



"Cu privire la cei doi inculpaţi s-a dispus măsura reţinerii preventive pentru 24 de ore, urmând ca aceştia să fie propuşi în vederea arestării la instanţa competentă", a declarat procurorul Liviu Oprişan.



Conform sursei citate, este vorba despre extinderea cercetărilor într-un dosar în care, în urmă cu aproximativ o lună, un alt inculpat din Mărăşeşti, în vârstă de 21 de ani, a fost reţinut şi apoi arestat preventiv sub aspectul comiterii aceloraşi infracţiuni. AGERPRES