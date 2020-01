Dosar penal deschis în cazul dezinsecției efectuate la liceul din Arad unde 40 de elevi au ajuns la spital

press alert

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi trafic de produse sau substanţe toxice, în cazul dezinsecţiei efectuate la Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" din Arad, unde 40 de elevi au ajuns la spital din cauza problemelor de sănătate apărute ulterior.



"În urma primelor verificări s-a stabilit o legătură directă între starea elevilor si dezinsecţia/dezinfecţia efectuată în incinta liceului, la data de 10 ianuarie 2020, de către o societate comercială cu sediul în Deva, judeţul Hunedoara", se arată într-un comunicat al IPJ Arad.



La faţa locului s-a deplasat şi o echipă de cercetare din cadrul Serviciului Criminalistic Arad, care a prelevat probe ce urmează a fi analizate toxicologic.



Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.



Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Arad au fost sesizaţi, luni seara, în jurul orei 18,30, despre faptul că la Spitalul Clinic Judeţean Arad - UPU s-au prezentat mai mulţi elevi ai Liceului Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" care prezentau prurit şi edeme la nivelul feţei şi al ochilor, greaţă şi vărsături.



Conform celor declarate, acestea ar fi survenit în urma unor activităţi de dezinsecţie şi dezinfecţie, care au avut loc la unitatea de învăţământ.



Ministerul Sănătăţii (MS) a anunţat, marţi, că un număr de 40 de copii de la Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" au ajuns la spital cu erupţii la nivelul feţei, greţuri şi vărsături, simptome care ar fi fost provocate de o deratizare care s-a făcut în sălile de curs, 14 dintre aceştia rămânând internaţi.



MS a dispus un control mixt de urgenţă la unitatea şcolară.



"Nu este normal ca după evenimentele tragice de la Timişoara o astfel de situaţie să se repete la numai două luni. Am dispus atunci să fie verificate toate firmele care efectuează operaţiuni de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie, dar se pare că la Arad nimeni nu şi-a făcut treaba. (...) Am dispus trimiterea de îndată a Corpului de Control din MS, dar şi a Inspecţiei Sanitare de Stat, pentru a stabili modul cum firmele care folosesc biocide au fost controlate. Vor fi măsuri drastice, iar cei vinovaţi care atentează la sănătatea publică vor plăti, chiar de vom fi nevoiţi să schimbăm radical legislaţia", a declarat, luni seara, ministrul Sănătăţii, Victor Costache, citat într-un comunicat de presă al MS.



O echipă de inspectori din cadrul DSP Arad s-a deplasat la unitatea şcolară şi a cerut de la ISU Arad autospeciala de cercetare CBRD pentru a se verifica toxicitatea aerului din sălile de curs.



O altă echipă a DSP Arad, formată din epidemiologi, s-a deplasat la Spitalul Judeţean pentru a verifica, împreună cu personalul medical, simptomatologia copiilor.



De asemenea, reprezentanţi ai DSP Arad şi Poliţia caută firma care a efectuat operaţiunile DDD.



Prefectul judeţului Arad, Gheorghe Stoian, a declarat că marţi vor fi suspendate în clădirea unităţii şcolare unde s-a efectuat deratizarea.

AGERPRES