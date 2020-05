Dosar penal la Spitalul la Târgu-Jiu, unde mai mulți angajați, inclusiv managerul, au COVID-19

Procurorii din Gorj au deschis un dosar penal in rem pentru zădărnicirea combaterii bolilor la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, unde mai mulţi angajaţi, între care şi managerul unităţii medicale, au fost confirmaţi cu noul coronavirus.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu au anunţat, miercuri, că s-au autosesizat după apariţia în presă a unor articole despre răspândirea necontrolată a noului coronavirus la SJU Târgu-Jiu, unde mai mulţi angajaţi au fost diagnosticaţi cu COVID-19.

„Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, urmare a mai multor articole din presă, potrivit cărora, în cadrul colectivului de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu are loc o răspândire necontrolată a virusului SARS-Cov-2, precum şi la pacienţii internaţi în această unitate spitalicească. De asemenea, s-a reţinut că, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, nu există circuite epidemiologice şi nu au fost luate măsuri pentru testarea personalului medical şi a personalului TESA, care în prezent se afla în izolare la domiciliu", se precizează într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu.

Cercetările sunt făcute de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale, sub supravegherea unui procuror.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, Dumitru Vienescu, a fost internat la Secţia de Boli Infecţioase a unităţii medicale, duminică, după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Dumitru Vienescu a precizat că nu ştie exact de la cine a contactat virusul.

Deşi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Gorj au anunțat că trei angajaţi ai SJU Târgu-Jiu au fost confirmaţi cu noul coronavirus şi 80 sunt izolaţi la domiciliu, Vienescu a declarat că numărul bolnavilor ar fi mult mai mare.

„Nu pot să spun exact, 100%, dacă am luat virusul de la doamna doctor la care testul a ieşit pozitiv, pentru că, din câte am văzut, s-au mai confirmat încă două persoane la resurse umane. Eu cred că sunt mai mult de patru persoane. Şapte persoane în total, din câte ştiu. Acum, ştiind că am coronavirus, mă gândesc că poate şi pentru faptul că am vrut să fac multe şi am neglijat sănătatea mea. Acum mă gândesc la sănătate şi la familia mea. Situaţia radiologică este bună, nu am nimic la plămâni, temperatura am avut-o 36,4. Mi s-a spus că sunt asimptomatic. Am transpirat de dimineaţă, probabil şi de emoţia aceea când am auzit că e pozitiv rezultatul. Acum sunt în sectorul de persoane cu COVID, confirmate pozitiv", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Dumitru Vienescu, la scurt timp după ce a fost internat în spital.

(sursa: Mediafax)