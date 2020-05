Dosar penal pentru finanțarea ilegală a echipei ACS Volei Zalău

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au întocmit dosar penal ''in rem'' pentru infracţiuni de fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi obţinere ilegală de fonduri în formă continuată de către asociaţia sportivă care gestionează activitatea echipei de volei masculin, ACS Volei Municipal Zalău.



"Cercetările ce se efectuează în dosar vizează modul în care Asociaţia Club Sportiv Volei Municipal Zalău a obţinut finanţări nerambursabile din bugetul local al municipiului Zalău în perioada 2016-2020 şi modul în care au fost gestionate, ulterior obţinerii, sumele de bani provenite de la bugetul local", se arată în comunicatul Parchetului.



Pentru administrarea probatoriului, în baza mandatelor de percheziţie domiciliară, procurorul de caz, cu sprijinul ofiţerilor din cadrul IPJ Sălaj - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Serviciul de Acţiuni Speciale a efectuat percheziţii domiciliare la sediul ACS Volei Municipal Zalău şi la domiciliul şi locuinţa unor persoane fizice, unde erau păstrate documentele despre activitatea clubului.



Cercetările continuă în vederea stabilirii stării de fapt, a existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale infracţiunilor pentru care se efectuează urmărirea penală "in rem" şi pentru stabilirea vinovăţiei autorilor.