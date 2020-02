Dosare penale pentru vătămare corporală în cazul copiilor din Dăbuleni și Daneți, intoxicați la ore

Poliţiştii au deschis dosare penale in rem pentru vătămare corporală din culpă în cazul copiilor de la cele două şcoli din Dăbuleni şi Daneţi, minorii prezentând simptome de intoxicaţie şi fiind internaţi, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj.



"În cele două cazuri, de la Daneţi şi Dăbuleni, poliţiştii doljeni desfăşoară cercetări în vederea lămuririi stării de fapt, fiind întocmite două dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă", au precizat reprezentanţii IPJ Dolj.



ISU Dolj a înregistrat, miercuri, în jurul orei 10,00, un apel primit prin numărul unic de urgenţă 112, prin care a fost anunţat că, la şcoala generală din localitatea Daneţi, copiii dintr-o clasă prezintă stări de rău: ameţeală, greaţă, stări de vomă etc.



La faţa locului au fost trimise trei autospeciale destinate transportului victimelor multiple, o autospecială de prim-ajutor medical, două ambulanţe SAJ şi autospeciala de cercetare CBRN, activitatea la faţa locului fiind coordonată de grupa operativă.



Echipajele de intervenţie au constatat la faţa locului că este vorba despre 16 copii, dintre care 15 au fost încadraţi în urgenţa tip cod verde (stabil), iar unul la urgenţa tip cod galben (prezenta dureri de cap, greaţă, vomă etc.). Toţi minorii au fost transportaţi la dispensarul medical din localitate, iar în urma investigaţiilor, toţi 16 au fost trimişi la unităţi spitaliceşti din municipiul Craiova, pe întreaga durată a intervenţiei toţi copiii fiind conştienţi, cooperanţi şi în afara oricărui pericol.



Un al doilea apel de urgenţă a fost primit la ora 11,44, anunţând că la Spitalul Orăşenesc Dăbuleni s-au prezentat nouă copii prezentând simptome similare celor de la Daneţi.



"Acestora li s-a acordat primul ajutor medical de urgenţă de către cadrele medicale din spital. La faţa locului au fost trimise o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o ambulanţă SAJ, autospecială de cercetare CBRN, dar şi grupa operativă a inspectoratului. Toţi cei nouă copii au fost conştienţi şi cooperanţi cu cadrele medicale, fiind transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova", au precizat reprezentanţii ISU Dolj.

