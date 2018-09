Dosarul intervenției jandarmilor din 10 august - Șeful Jandarmeriei București: Am calitatea de suspect

Şeful Jandarmeriei Bucureşti, maiorul Laurenţiu Cazan, a declarat vineri la ieşirea de la Parchetul General că are calitatea de suspect în dosarul referitor la intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august.



Acesta este cercetat pentru abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals.



"Am calitatea de suspect pentru infracţiunile pe care deja dumneavoastră le cunoaşteţi (...) Îmi asum toată acţiunea, pentru că a fost bazată pe lege", a susţinut el.



Laurenţiu Cazan a fost coordonatorul jandarmilor la protestul din 10 august iar ulterior a fost împuternicit pe o perioadă de şase luni în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, ca urmare a încetării mandatului lt. col. Alin Mastan în această funcţie.



La Parchetul General s-au prezentat, vineri, în legătură cu acelaşi dosar, colonelul Ionuţ Cătălin Sindile, şeful Jandarmeriei Române, care are calitatea de suspect cu privire la complicitate la abuz în serviciu şi participaţie improprie la purtare abuzivă; şi colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, prim-adjunct al Jandarmeriei Române, cercetat pentru complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.



La Parchet a fost citat şi comisarul-şef de poliţie Mihai Dan Chirică, secretar de stat pentru relaţia cu prefecţii din MAI, cercetat pentru complicitate la abuz în serviciu şi participaţie improprie la purtare abuzivă.



Procurorii militari au deschis un dosar penal în legătură cu modul în care au intervenit jandarmii în timpul protestului din 10 august. Pe 3 septembrie, Parchetul General anunţa că 770 de plângeri penale au fost înregistrate la Secţia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protest.

AGERPRES