Dragnea, adus la Tribunalul Bucureşti. Judecătoarea vrea să trimită dosarul la altă instanţă

DIANA OROS

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost scos din penitenciar şi adus marţi la Tribunalul Bucureşti, unde era programată judecarea unei contestaţii la executarea pedepsei, pe care a depus-o în dosarul în care a fost condamnat la trei ani şi jumătate închisoare.



Îmbrăcat în costum, Dragnea a fost adus în sala de judecată cu cătuşe la mâini şi băgat în boxa arestaţilor, după care cei doi avocaţi care îl reprezintă, Flavia Teodosiu şi Corneliu Liviu Popescu, au cerut voie să stea de vorbă cu el câteva minute.



Magistratul care se ocupă de acest caz, Manuela Orzaţă, a ridicat din oficiu o excepţie, susţinând că Tribunalul Bucureşti nu are competenţa să judece această contestaţie la executare.



Avocaţii lui Dragnea au cerut respingerea acestei excepţii, susţinând că acţiunea introdusă de fostul lider al PSD nu se bazează pe norme legale interne, ci pe prevederi CEDO.



Totodată, Corneliu Liviu Popescu s-a arătat deranjat de faptul că procurorul de şedinţă mesteca gumă în timpul procesului.



"Cererea noastră se referă la starea de detenţie. Nu am invocat nicio enormă internă, ci prevederi CEDO. Noi ne referim la legalitatea detenţiei, iar competenţa aparţine instanţei de executare, care este Tribunalul Bucureşti. Mestecând gumă domnul procuror, poate nu am fost eu atent ce a spus. O mestecă ostentativ în continuare, doamnă preşedintă", a spus Popescu.



Liviu Dragnea a declarat că, după ce i s-a respins o cerere de recuzare a judecătoarei Orzaţă, Tribunalul vrea acum să mute procesul la altă instanţă.



"Nu am pregătire juridică, dar constat că, după o cerere de recuzare şi o cerere de abţinere respinse, acum Tribunalul vrea să mute la altă instanţă. Cred că în ritmul ăsta o să ajungem să se judece când se va termina mandatul", a afirmat Dragnea.



Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţia de competenţă a Tribunalului, iar Dragnea a fost scos din sala de judecată.



Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.



Dragnea a făcut mai multe încercări de a ieşi din penitenciar, prin introducerea în instanţe a doi căi extraordinare de atac, însă cererile sale au fost respinse.



Conform rechizitoriului întocmit de DNA, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la menţinerea ilegală în posturi a două angajate - Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica.



Cele două nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor de muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul Organizaţiei PSD Teleorman, a arătat DNA.



Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman. www.agerăres.ro