Dragnea, audiat la ÎCCJ: Sunt total nevinovat, nu am făcut presiuni asupra niciunei persoane

Lucian Alecu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este audiat luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu.



"Îmi menţin declaraţiile date anterior, precum şi pe cea de la confruntare. Sunt total nevinovat. Nu am avut cunoştinţă de faptul că doamna Botorogeanu şi doamna Stoica nu ar fi mers la serviciu. De altfel, nimeni nu mi-a spus că acestea nu ar fi mers la serviciu. Nu am cerut nimănui şi nu am făcut presiuni asupra niciunei persoane, pentru a le menţine pe cele două în funcţie. Nu am coordonat DGASPC Teleorman, care nu se afla în subordinea mea. Atribuţiile de coordonare le avea Colegiul director şi secretarul judeţului. Niciun preşedinte de consiliu judeţean nu mergea personal să controleze instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean. Sub nicio formă nu aveam obligaţia, posibilitatea şi atribuţia de a sancţiona angajaţi din direcţiile respective", a spus Dragnea, la începutul audierii în sala de judecată. AGERPRES