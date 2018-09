Dragnea: Din câte am auzit, Kovesi conduce Parchetul General acum

Foto: Lucian Alecu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, duminică seara, la Antena 3, că există un plan de destabilizare a Guvernului şi a PSD, făcut "în zona Cotroceniului", iar acţiunile Parchetului General ar fi stabilite de Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă a DNA.

Dragnea a afirmat că "a înţeles" că "vor s-o pună sub sub acuzare" şi pe ministrul de Interne şi toate acestea ar face parte din "acelaşi scenariu".

"Meleşcanu a dat semne că vrea să înceapă procedura de rechemare a lui Maior, adică să-i ceară, să trimită premierului, premierul la preşedinte. Hop, am înţeles, dosar penal. Tudorel Toader spune că a început evaluarea, sper să o termine totuşi. Aşa cum nu am spus cum se termină evaluarea nici la Kovesi, n-o spun nici aici, dar asta e o întrebare retorică, dar hop şi lui, am înţeles, dosar penal. Vor, am înţeles, s-o pună sub acuzare şi pe doamna ministru de Interne. Adică toate acţiunile astea fac parte din acelaşi scenariu: şi destabilizarea PSD şi destabilizarea guvernului şi intimidarea forţelor de ordine. (...) Planul e făcut în altă parte, dar acum, din câte am auzit, Kovesi conduce Parchetul General acum, ea stabileşte ce, cum să se facă, am înţeles că vor să ia dosare sau au luat dosare de la DNA, oricum...", a susţinut Liviu Dragnea.